Геращенко закликав голів ОДА в разі звільнення не підкорятися президенту

Президент Петро Порошенко не задоволений результатами голосування в першому турі виборів і збирається перед другим туром залякати і звільнити деяких голів ОДА.

Про це заявив народний депутат, член колегії МВС Антон Геращенко в інтерв’ю Politeka.

Таким чином він відреагував на відставку голови Одеської ОДА Максима Степанова.

Після оголошення результатів першого туру команда президента побачила, що результати по південним та східним областям — просто жахливі для президента. У деяких областях він набирав 6-7%. За моєю інформацією, Адміністрацією президента деяким губернаторам було запропоновано подати у відставку. Деякі погодилися, але інші відмовилися», — сказав він.

Геращенко нагадав, що в Конституції результати виборів ніяк не пов’язані з можливістю усунення місцевих керівників від посад.

В Одеській області, стверджує Геращенко, за розрахунками АП, повинно було бути приблизно 21% за Порошенка. Однак результат виявився нижче, тому Степанову було запропоновано покинути посаду.

Він вважає, що ті губернатори, які зараз відмовляться подавати у відставку, надійдуть правильно.

«Ваше завдання — виконувати закон та Конституцію, які кажуть, що ви керуєте та направляєте роботу державних органів влади не на вибори, а заради інтересів жителів тих областей, в яких ви керуєте тимчасово. Тому не йдіть на провокації, не піддавайтеся на тиск, не йдіть у відставку на вимогу того, що у вас маленький відсоток набрав Петро Порошенко», — резюмував він.