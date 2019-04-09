Найбагатша людина Африки зняв $10 мільйонів, щоб подивитися на них

Бізнесмен хотів переконатися в тому, що справді багатий.



Найбагатша людина Африки нігерієць Аліко Данготе зняв з банку $10 млн, щоб подивитися на них, а на наступний день повернув гроші назад.

Данготе розповів журналістам, що таким чином він хотів переконатися в тому, що він справді багатий.

“Коли починаєш займатися бізнесом, мета – заробити свій перший мільйон. Але приблизно через рік, коли мій стан перевищила $12-13 млрд, я подумав, що це всього лише числа, записані на папері”, – розповів Данготе.

Тоді він пішов у банк і зняв з рахунку частину коштів. Після цього він поклав гроші в багажник і, приїхавши додому, відкрив його, щоб подивитися на них. Переконавшись у тому, що вони реальні, мільярдер повернув їх на наступний день в банк.