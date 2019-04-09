Апеляційний суд повернув усі скарги у справі про держзраду адвокатам Януковича для усунення недоліків

Київський апеляційний суд 2 квітня повернув адвокатам Віктора Януковича усі скарги, подані ними у справі про державну зраду екс-президента України, для усунення недоліків.

Суд прийняв таке рішення, оскільки вважав, що апеляції адвокатів В.Януковича не відповідають вимогам законодавства.

Як повідомлялося, 24 січня 2019 року Оболонський районний суд Києва засудив В.Януковича до 13 років позбавлення волі за державну зраду і пособництво у веденні агресивної війни проти України з боку Російської Федерації. Водночас суд визнав невинуватим В.Януковича за обвинуваченням у пособництві посяганню на територіальну цілісність України, що призвело до загибелі людей або інших тяжких наслідків.

Сторона захисту просить виключити з мотивувальної частини вироку посилання на обставину, що пом’якшує покарання В.Януковича, – “вчинення злочинів під впливом залежності від представників влади Російської Федерації”.

Адвокати також просять виключити з вироку посилання на відеозапис інтерв’ю з президентом Росії Володимиром Путіним, в якому він “тричі підкреслив, що у нього є офіційне звернення” легітимного президента України Януковича “про використання Збройних сил РФ на території України, яке він (В.Путін ) з точки зору міжнародного права розглядає як достатню правову підставу для використання Збройних сил РФ на території України”.

25 лютого закінчився термін подання апеляцій на вирок В.Януковичу у справі про держзраду. При цьому 22 лютого адвокат Олександр Байдик звернувся до суду з заявами про виправлення описок у вироку. В Оболонському суді тоді вказали, що питання про виправлення можливих помилок буде вирішене після розгляду апеляцій, який суд вважав більш пріоритетним.

1 березня Оболонський суд направив до апеляційного суду усі, що надійшли від адвокатів, 6 апеляцій на вирок В.Януковичу.

6 березня апеляційний суд повернув вирок у справі про держзраду В.Януковича з апеляційними скаргами його адвокатів до Оболонського суду для розгляду заяв про виправлення описок та про роз’яснення вироку.

20 березня Оболонський районний суд Києва відмовив захисту екс-президента України Віктора Януковича в задоволенні заяв щодо роз’яснення вироку у справі про державну зраду на підставі того, що вирок “викладено чіткими і зрозумілими словами і реченнями”. “Також суддя Дев’ятко запропонував стороні захисту не подавати в суд необґрунтованих заяв і не перешкоджати таким чином апеляційному перегляду вироку”, – повідомили агентству “Інтерфакс-Україна” в прес-службі суду.

Окрім того, в судовому засіданні головуючий суддя нагадав адвокатам, що В.Януковича визнано винним у вчиненні злочину проти світу, а отже вирок не має строків давності його виконання.

“Тому сторона захисту має можливість роз’яснити Януковичу В.Ф., що в разі набрання вироком законної сили обвинувачений повинен добровільно прибути в Україну і виконати покладений на нього обов’язок відбути покарання у вигляді 13 років позбавлення волі”, – зазначив суддя В.Дев’ятко.

Також 20 березня суд відмовив адвокатам В.Януковича в виправленні описок у вироку в справі про державну зраду.

2 квітня Оболонський районний суд Києва направив матеріали справи за обвинуваченням екс-президента України Віктора Януковича в державній зраді в Київський апеляційний суд для розгляду апеляцій сторони захисту. “Справу Януковича направлено до Київського апеляційного суду. Спрямовані всі матеріали справи”, – повідомили в прес-службі суду.

Джерело – interfax