У Львові на жінку впав шматок фасаду житлового будинку

У Львові з будинку по вулиці Куліша, 13, на жінку впав фрагмент фасаду. Потерпіла звернулася за медичною допомогою.

Так, 53-річна жінка пересаджувала квіти на балконі своєї квартири, і в цей час їй на плечі впав фрагмент фасаду.

“Жінка поїхала в лікарню, працівники комунального підприємства оглянули будинок і не виявили аварійних елементів”, – цитує прес-служба слова голови Галицької районної адміністрації Андрія Зозулі.