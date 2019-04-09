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Російський правозахисний центр “Меморіал” визнав 24 українських моряків військовополоненими

09.04.2019

“Меморіал” підтримав думку фахівців з міжнародного права про те, що інцидент у Керченській протоці є міжнародним військовим конфліктом, а затримані українські моряки – військовополоненими.

“Ми згодні з експертами з міжнародного гуманітарного права в тому, що керченський інцидент є міжнародним військовим конфліктом, а затримані українські моряки – військовополоненими. За змістом міжнародного гуманітарного права матросам і офіцерам не передбачається кримінальна відповідальність за законами сторони, яка їх затримала”, – розповіли у “Меморіалі”.

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