Російський правозахисний центр “Меморіал” визнав 24 українських моряків військовополоненими

“Меморіал” підтримав думку фахівців з міжнародного права про те, що інцидент у Керченській протоці є міжнародним військовим конфліктом, а затримані українські моряки – військовополоненими.

“Ми згодні з експертами з міжнародного гуманітарного права в тому, що керченський інцидент є міжнародним військовим конфліктом, а затримані українські моряки – військовополоненими. За змістом міжнародного гуманітарного права матросам і офіцерам не передбачається кримінальна відповідальність за законами сторони, яка їх затримала”, – розповіли у “Меморіалі”.