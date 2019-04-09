На мітингу біля офісу Зеленського сталася бійка

На мітингу біля головного офісу кандидата в президенти Володимира Зеленського сталася бійка.
Декілька хлопців спортивної статури швидко підійшли до людей з плакатами і вирвали їх. Зокрема, один з плакатів містив текст проти Зеленського.
Це призвело до бійки між мітингувальниками, до них підбігли поліцейські, щоб розняти.
Поліція відвела в сторону людей, які вели себе агресивно.
Зараз між мітингувальниками тривають суперечки, вони звинувачують один одного в тому, що хтось із них нібито прийшов участь в акції за гроші.