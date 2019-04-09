На свободу вийшов один з членів банди «дніпропетровських маніяків»

Член банди «дніпровські маніяки», Олександр Ганжа, після в’язниці вийшов на свободу.

Відомо, що Олександр Ганжа разом Віктором Саєнко та Ігорем Супрунюком брав участь у тяжких злочинах. Всього на рахунку банди 29 злочинів та 21 вбивство. Злочинну групу стали називати «дніпровськими маніяками» і « “молотобійцями”».

Олександр Ганжа у вбивствах не брав участь і був засуджений за збройні пограбування на 9 років.

Почерк злочинців виявився схожий: обидва жителя Дніпра загинули від удару важким предметом по голові, в обох випадках були відсутні мотиви злочину. Події після цього почали розвиватися стрімко. Практично щотижня невідомі вбивці виходили на свою страшну полювання. Нападали навіть серед білого дня. Спотворювали обличчя вбитих людей, як пізніше з’ясувалося, молотком.

Як правило, злочинці не залишали свідків. Озброєна важкими молотками парочка теж намагалася бити напевно. Мотив злочину, який вбивці називали в перші дні слідства: вбивали, щоб у старості було що згадати.

Маніяки знімали власні злочини на камеру мобільного телефону і фотоапарат. Коли їх судили, у справі фігурувало близько 100 фотографій і три видеоэпизода тривалістю майже 40 хвилин, які неможливо дивитися без здригання.

Саєнко та Супрунюк немов спеціально притримували свідчення своєї провини: банківські картки жертв, їх речі, прикраси, мобільні телефони, квитанції з ломбарду за здане золото, металеві труби, молотки і кастет. Не кажучи вже про фото – і відеоматеріалах.

Випадкові свідки і вижили після нападу потерпілі стверджували, що це хлопці років двадцяти, невисокі, щуплі, чорняві, модно одягнені. В одних випадках їх було троє, в інших — двоє. Їздили вони по місту і його околицям на темно-зелений «Деу» з табличкою таксі на даху, то на викрадених у своїх жертв мопедах.

Затримали вбивць не на гарячому, а в ході оперативно-розшукових заходів.

Правоохоронці зібрали 39 томів доказів, 19 відеокасет відтворення обставин злочинів, на яких фігурують і два реальні епізоди, зняті самими обвинуваченими. В історії криміналістики це, мабуть, перший випадок, що вбивці залишили настільки незаперечне підтвердження своєї провини.

Суд засудив Віктора Саєнка та Ігоря Супрунюка до довічного ув’язнення. Випадково опинився поряд з ними Олександр Ганжа повинен був відсидіти у в’язниці дев’ять років. Сьогодні Олександру 31 рік, він одружений і має двох дітей.