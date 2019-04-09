Головою комісії з військово-технічного співробітництва Президент призначив Кривоноса

Президент призначив заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України полковника Сергія Кривоноса головою Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю.

Про це повідомляється на сайті глави держави.

Відповідний Указ № 114/2019 «Про зміну у персональному складі Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю» підписано сьогодні главою держави.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

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Джерело: Укрінформ