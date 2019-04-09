На півдні Африки знайшли рідкісний алмаз у 72 карати

Великий дорогоцінний камінь жовтого кольору знайшли на копальні Лікобонь у королівстві Лесото.

У королівстві Лесото на півдні Африки виявили рідкісний алмаз масою 72 карати. Це вже третій великий самородок, видобутий за останній рік на руднику Лікобонь, повідомляє південноафриканський новинний сайт News24.

Зазначається, що знайдений камінь має жовтий відтінок.

Раніше на цьому ж руднику знаходили алмази масою 46, 70 і навіть 326 каратів.

В останні роки Королівство Лесото перетворилося на головного постачальника великих і особливо великих алмазів. Так, у 2018 році в країні виявили алмаз масою 910 каратів – п’ятий в історії за розмірами. Попереду тільки “Куллінан” (3106 карат), “Наш світ” (1109 каратів), “Ексельсіор” (995 каратів) і “Зірка Сьєрра-Леоне” (968 каратів).

“Куллінан” був виявлений у 1905 році недалеко від Преторії в Південній Африці. Він був подарований урядом Трансвааля британському монарху Едуарду VII як подяка за надання колонії самоврядування після закінчення Англо-бурської війни.

Найбільшою ограненою частиною алмазу став діамант “Куллінан I” грушоподібної форми вагою 530,2 карата, прозваний “Зірка Африки”. Він до цього часу залишається найбільшим у світі діамантом і прикрашає скіпетр британського монарха. Другий за розміром діамант “Куллінан II” у 317,4 карата вінчає британську корону.

Джерело – korrespondent