Олександр Гончаров: “Нацбанк зовсім не готовий до зіткнення з “американцем”

«Веселуха» скоро почнеться – нбу до зіткнення з «американцем» зовсім не готовий

І це вже добре зрозуміли фінансово заможні українці. Тому вперше з початку цього 2019 року українці в березні купили готівкової валюти на 77,3 млн. дол. США більше, ніж продали (у минулому місяці населення продало 1 059,2 млн. дол. США і купило 1 136,5 млн. дол. США).

А ось за підсумками минулого 2018 року наші громадяни більше довіряють гривні: продали на 1,481 млрд. дол. США більше, ніж купили. Але саме сьогодні особливо потрібна стабільна гривня для інвестицій, зниження інфляції, прогнозування бізнес-проектів в виробляючої економіці.

Або Нацбанк і далі буде розгойдувати гривню на догоду валютним спекулянтам, влаштовуючи «гойдалки»? Що робити нашим виробникам?!