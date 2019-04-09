Вілкул відбився від рук Філатова

Криворізька міськрада визначилася з переможцем тендеру на ремонт вулиць і доріг найдовшого міста в Європі

У що відбулося 29 березня тендері з очікуваною вартістю 145 млн грн обійшлося без сенсацій. Переможцем було оголошено ТОВ «Весташляхбуд», до цього освоїла на міських тендерах Кривого Рогу понад 800 млн грн. Але конкуренція, яку місцевому дорожньому фавориту намагалися скласти аж дві компанії з Дніпра, говорять про те, що дітищу одного з найбагатших представників вірменської громади Одеси Сурена Сардаряна і сім’ї екс-мера Кривого Рогу Юрія Любоненка з часом буде все важче освоювати дорожні бюджетів Кривого Рогу.

Програма поточного ремонту на цей рік включає роботи на 105 вулицях у всіх районах міста. Відповідно до тендерної документації, для їх виконання доведеться зняти методом холодного фрезерування близько 100 тис. кв. м. вуличного покриття, розібрати механізованим способом більше 1 тис. м. куб. асфальтобетонного покриття, вивезти близько 9 тис. тонн відходів.

В ході ремонтних робіт необхідно буде замінити 80 люків і встановити 250 сливоприемных решіток. Для оновлення пошкоджених ділянок дорожнього полотна знадобиться 27 тонн бітуму і більше 14 км бітумно-каучукової стрічки. Судячи з переліку вулиць, найбільший обсяг робіт повинен бути виконаний у Центрально-Міському, Довгинцівському, Саксаганському та Тернівському районах.

Серед умов, виставлених учасникам тендеру інфраструктурним департаментом виконкому Криворізької міськради: необхідність мати великий парк власної або орендованої техніки в кількості 14 самоскидів, 4 самохідних котків, по одному нарезчику швів, автогрейдеру, асфальтоукладчику і машині холодного фрезерування. Всі ці умови учасники конкурсу виконали і були допущені до участі в конкурсі.

ТОВ «Весташляхбуд» має в наявності практично весь перелік транспортних засобів та механізмів. Дніпровське ТОВ «Тракція Інфра» майже весь арсенал професійної дорожньої техніки планувала орендувати у криворізького ТОВ «Вайт». Ще один учасник – комунальне підприємство «Управління по ремонту та експлуатації автошляхів» Дніпровського міськради (КП «УРЭА») є одним з найбільших дорожніх підприємств регіону, на балансі якого числиться близько сотні одиниць різноманітної техніки, а в штаті – близько 200 співробітників.

Розкриття тендерних пропозицій відбулося 28 березня. Воно показало, що участь КП УРЭА в конкурсі було формальним. Первинне і остаточне пропозиції лише на 3,3 тис. грн. відрізнялися від умов, запропонованих криворізької мерією. ТОВ «Тракція Інфра» готова була виконати заплановані ремонтні роботи за 144, 26 млн грн. Тоді як «Весташляхбуд» опустилася до 144,046 млн грн, отримавши в результаті перемогу в тендері.

Переможець вже давно і фундаментально вбудований в муніципальну життя Кривого Рогу. Спочатку «Весташляхбуд» була створена на гроші одного з найбагатших представників вірменської громади Одеси Сурена Сардаряна і записано на його дружину Карині Сардарян. Але потім у компанії з’явилися й місцеві коріння. В даний час 33,33% частка «Весташляхбуд» належать одеської компанії «Гринфорт-С», яка записана на її директора Самвела Еганяна. Інші 66,67% належать мешканці Кривого Рогу Ганні Лаврешиной, яка за даними ЗМІ, є донькою колишнього мера Кривого Рогу Юрія Любоненка.

На фото – Юрій Вілкул

За офіційними даними, інтерес нинішнього мера Кривого Рогу Юрія Вілкула, так само як і його сина Олександра, дорожньо-будівельному бізнесі «Весташляхбуда» відсутня. Однак за чутками, родини Вілкул та Сардарянов пов’язують давні дружні стосунки.

«Тракція Інфра» є спільним проектом польської будівельної групи Trakcja і дніпропетровських бізнесменів, які забезпечують полякам підтримку на місцевому рівні. Однак структура компанії дуже складна, так що українські ЗМІ досі не прийшли до єдиної думки про її реальних бенефіціарів.

99% частка в ТОВ «Тракція Інфра» належить компанії «Тракція Україна», 50,1% якої належить польському підприємству PDM Bialystok S. A., а 49,9% СП оформлені на ТОВ «Келио», власницями якого є дві маловідомі жительки Дніпра — Олена Мамон і Маргарита Карагодіна. Ще 1% в ТОВ «Тракція Інфра» записаний на днепровца Павла Пасынкова.

Втім, є припущення, що в цьому проекті не обійшлося і без інтересів головного «конфліктолога» Геннадія Корбана. Підставою для цього є те, що згадана вище Маргарита Карагодіна досить тісно співпрацює в ділових питаннях з мешканкою Дніпра Ніною Колесник. Остання числиться директором декількох компаній, у тому числі ТОВ «Датабейз», власницею якого є Маргарита Карагодіна. Всі вони зареєстровані за адресою вул. Князя Ярослава Мудрого, 68 в Дніпрі, де розташований колишній концерн «Весна», що входить в орбіту Корбана. Серед них – ПП «Українська компанія з управління майном», власником якого є давній діловий партнер Корбана Володимир Горб, і ТОВ «Компанія «Діоніс», що належить ще одній людині з оточення Корбана – Ігорю Бирману.

Будучи губернатором Дніпропетровської області в часи Януковича, Олександр Вілкул через своїх помічників досить активно цікавився фінансовими потоками, що протікають через обласний центр. На останніх виборах він намагався скласти конкуренцію бізнес-партнером Геннадія Корбана Борису Філатову, але не зумів перешкодити йому стати мером Дніпра.

Зараз позиції родини Вілкул не так сильні, як раніше, і цілком логічно, що компанії з Дніпра намагаються зайти у другий за значенням місто регіону – вотчину Юрія і Олександра Вілкула. Інша справа, що це виглядає не дуже переконливо, але після президентських виборів ситуація може змінитися.