Українських заробітчан чекають великі проблеми в Польщі: «масові перевірки і штрафи»

Співробітники Вармінсько-Мазурського відділення прикордонної служби, у північно-східній частині Польщі, контролюють легальність працевлаштування іноземців, зокрема українців. У першому кварталі поточного року службовці провели понад 80 таких інспекцій.

Перевірки показали, що майже 180 іноземців, переважно громадян України, які працювали нелегально. Більшість таких випадків було виявлено в Ольштынском, Мронґовському і Елцькому повітах.

Українці працювали в будівництві, на виробничих підприємствах, в промисловому та громадському харчуванні. Тридцяти підприємців виявилися в суді, їх оштрафували на 70 тисяч злотих.

Крім того, співробітники Прикордонної служби наклали на них понад 40 штрафів на суму більше 9000 злотих. Штрафи стосувалися, в першу чергу, невиконання обов’язків компетентних органів про працевлаштування іноземців.

Раніше повідомлялося, що українські заробітчани можуть незабаром почати масово виїжджати з Польщі з-за політичних змін. Близько сотні тисяч українців, які виїхали в Польщу на заробітки, можуть вже до кінця цього року покинути країну. Такий прогноз представив польське видання forsal.pl.

За прогнозами рекрутингової компанії Personnel Service, після завершення Brexit багато польські трудові мігранти повернутися на батьківщину з Великобританії. Таким чином поляки зможуть витіснити українців на національному трудовому ринку.

У той же час вихід Великобританії з Євросоюзу призведе до скорочення експорту з ЄС, що найбільше вплине на Німеччину. Це може змусити німців звернути увагу на українців як на більш дешеву робочу силу на європейському ринку.

Варто відзначити, що для роботи в Німеччині українським заробітчанам потрібно знати німецьку мову і підтвердити професійну кваліфікацію.