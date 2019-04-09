Стала відома середня зарплата в апараті МВС

Розмір середньої заробітної плати працівників апарату Міністерства за березень 2019 року після утримання податків і зборів склав 20 950,77 грн.

Про це стало відомо з повідомлення УНН з посиланням на Департамент персоналу, організації освітньої та наукової діяльності МВС.

Всього в апараті міністерства працює 911 співробітників.

“Станом на 27 березня 2019 року в апараті Міністерства внутрішніх справ України працює 911 осіб, з яких 482 чоловіки і 429 жінок. Вакантних посад 96″, – повідомили в міністерстві.