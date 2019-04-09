Скільки можна поливати брудом людину? Порошенко його знищує. Якась має бути культура, – мати Зеленського. ВIДЕО

Мати кандидата в президенти України шоумена Володимира Зеленського Римма Зеленська заявила, що її син пішов на вибори, тому що “не може дивитися, як у нас люди живуть”. На її думку, глава держави Петро Порошенко, який балотується на другий термін, “знищує” шоумена.

Кандидата в президенти України шоумена Володимира Зеленського “поливають брудом” в інтересах його конкурента на виборах, чинного глави держави Петра Порошенка. Таку думку висловила мати шоумена в інтерв’ю “Громадському“.

“Я вже цей бруд не можу чути. Ми з чоловіком не можемо це витримати. Він – порядний, чесний хлопець. Те, що він заробив, він заробив своєю працею. Він не крав. Скільки можна поливати брудом людину? … На цих усіх каналах один бруд тільки ллють. Вигідно, я вважаю, Порошенку. Він же просто його знищує. Якась має бути культура, я розумію, у людини все-таки. Хіба можна так поводитися? То в нього немає програми, то в нього немає людей у команді, то що він “кремлівський””, – сказала вона.

За словами матері шоумена, її син “хоче, щоб найперше – закінчилася війна”.

“Він юрист за освітою, він же не артист. …Ну невже його вважають уже таким дебілом, таким дурнем? … Як можна так людину знищувати. Йому не потрібні гроші, повірте. Тут як президент він буде отримувати менше, ніж він отримує [як шоумен]. Він просто хотів, щоб в Україні все змінилося: щоб молодь не виїжджала, щоб молодь була на місцях. Воно йому не треба – гроші, він заможна людина, йому нічого не потрібно. Просто він не може дивитися, як у нас люди живуть. У нас пенсіонери отримують копійки. Корупція за корупцією. Понабивав усі кишені собі цими грошима і вивозить. Усе, що діється це ж жах, якийсь кошмар”, – пояснила Римма Зеленська.

Джерело – censor.net