У Києві поліція затримала батька і сина, які продавали наркотики на Печерську

Під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури №6 співробітники Печерського управління поліції змогли разоблачитьсемью місцевих жителів — 45-річного батька та його 26-річного сина, які налагодили на території Печерського району Києва канал збуту наркотичних засобів і створили притон.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва в Facebook.

Відзначається, що в ході досудового розслідування було встановлено, що зловмисники домовлялися з жителями Київщини про постачання канабісу і надалі розфасовували його в своїй квартирі і збували клієнтам.

Як стало відомо, зловмисники дозволяли покупцям перевіряти якість товару на місці.

Наркодилери були затримані після проведення чергового етапу оперативної закупівлі. Під час обшуку за місцем їх проживання вилучили розфасовані наркотичні речовини, пристрої для їх вживання, ваги і грошові кошти, отримані від збуту.

В даний час зазначеним особам повідомлено про підозру у ч. 2 ст. 307 КК України та вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, невідкладним є встановлення постачальника наркотичних засобів.

Скріншот: Facebook/Прокуратура міста Києва