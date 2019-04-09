У Харкові «Опора» виявила «чорний піар» проти Зеленського

У Харкові спостерігачі Опори виявили на стовпі світлофора листівки з агітацією на користь чинного президента Петра Порошенка і проти кандидата в президенти, шоумена Володимира Зеленського, на яких не було вихідних даних.

Так, у листівці «Вибирай! Президент Порошенко vs. Президент Зеленський» порівнюється те, як буде виглядати Україна в разі обрання Порошенка або Зеленського. При цьому, у разі обрання Порошенка автори «чорного піару» прогнозують тільки позитивні зміни — стабільну гривню, економічне зростання, налагодження міжнародних зв’язків, курс на ЄС і НАТО та захист кордонів.

А в разі обрання Зеленського прогноз негативний — інфляція, повномасштабне вторгнення Росії в Україну , проблеми з економікою, утиски свободи слова і диктатура.

Спостерігачі звернулися в поліцію із заявою про можливі порушення.

Координатор спостереження Громадянської мережі Опора за виборами в Харківській області Микола Зінченко зазначив, що «така листівка — класичний приклад «чорного піару»- у ній автори закликають голосувати за одного кандидата в Президенти і виступають проти іншого, при цьому не вказуючи, на основі яких даних вони зробили висновки щодо майбутнього України».