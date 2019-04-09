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Там є шанс: Сыроид пояснила феномен Зеленського

09.04.2019

Вибираючи між діючим президентом України Петром Порошенком і шоуменом Володимиром Зеленським, українці перед вибором — відоме зло і невідомо що.

«Я не можу обговорювати Зеленського. Всі мене намагаються змусити говорити про Зеленського. Але я не можу, не знаю. І так, вибираючи між Порошенком і Зеленським, ми сьогодні перед вибором: відоме зло і невідомо що. Тому люди вибирають невідомо що, там є шанс. А тут шансу нема», — сказала Сыроид.

За її словами, з-за того, що Зеленський невідомий, з нього намагаються зробити уособлення зла.

«Він може бути злом, а може не бути злом, — ми цього не знаємо», — підкреслила віце-спікер.

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