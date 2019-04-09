В Одеський порт прибула партія американських військових позашляховиків HMMWV для ЗСУ

У вівторок, 9 квітня, в Одеський порт зайшов автомобілевоз Sea Amazon під прапором Мальти, який доставив з США 175 тонн озброєння, в тому числі 35 військових позашляховиків HMMWV. Вантаж призначається для ЗСУ.

Відомо, що судно пришвартувалося в Одесі близько 8 ранку. Очевидці стверджують, що після цього чого через задню апарель виїхало 15 санітарних і 20 бойових «Хамві».

Повідомляється, що мова йде про третій партії HMMWV, яка прибула в Україну з моменту початку російської агресії. У 2015 – була перша, восени 2017 року — друга. За різними даними, за цей час американці передали українцям 230 – 300 авто. В основному їх направляють у десантно-штурмові бригади.

Технічні характеристики HMMWV: 8-циліндровий дизельний двигун об’ємом 6,2 л і потужністю 160 л. с. Швидкість — до 113 км/год. Витрата палива — від 16 до 23 л на 100 км. Маса — 2 359 кг, вантажопідйомність — 2 тонни. Екіпаж — до п’яти чоловік, у тому числі водій і один стрілець.