Мужній крок: У Зеленського розповіли про співпрацю з юристом Коломойського

Адвокат олігарха Ігоря Коломойського Андрій Богдан, який працює в штабі кандидата в президенти Володимира Зеленського, не впливає на погляди шоумена.

Про це заявив експерт команди Зеленського з питань електронного урядування та народовладдя Олександр Мережко.

«Юрист — це як лікар. Він допомагає тим, хто звертається до нього. Тобто той факт, що пан Богдан надавав якісь юридичні послуги комусь із відомих людей це зовсім не означає … тобто я не бачу ніякої логічної або юридичного зв’язку між тим, що він працював як фахівець з ким-то, що це якось міняє ситуацію має якийсь вплив на погляди пана Зеленського», — заявив Мережко.

За його словами, поки не кожен хоче говорити про співпрацю зі штабом Зеленського.

«Заявити відкрито зараз, що ти прихильник або працюєш в команді Зеленського, в умовах шаленого тиску, в умовах такої брудної кампанії, це, по-моєму, досить такий мужній крок, тому може не кожен хоче це зробити», — сказав він.