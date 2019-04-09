У США заарештували терориста, який планував збити пішоходів на фурі

Він являє загрозу для громадськості.



У США заарештували чоловіка, якого підозрюють у плануванні терористичної атаки з використанням вантажівки.

За даними поліцейських, затриманий чоловік планував збити пішоходів за допомогою вантажівки.

Федеральні прокурори збираються попросити суддю не відпускати під заставу 28-річного підозрюваного Ронделла Генрі. На їхню думку, він являє загрозу для громадськості і може спробувати втекти.

Як поінформували правоохоронці, минулого місяця Генрі вкрав вантажівка і вивчав околиці Вашингтона для проведення теракту.

“Звинувачення стверджує, що підозрюваний планував направити викрадений вантажівка на пішоходів і шукав їх найбільшого скупчення. Повідомляється, що дії затриманого видаються спонтанними, а сам він радикализировался, переглядаючи онлайн відео дій терористів з угруповання “Ісламська держава””, – зазначає видання.

Відомо, що підозрюваний у плануванні теракту нібито не знайшов бажаної натовпу людей і поїхав у міжнародний аеропорт Даллеса у Вашингтона. Там його не пропустила охорона.

Як зазначається, після цього він поїхав на викраденому вантажівці в популярну серед туристів Національну гавань в передмісті Вашингтона з численними магазинами, ресторанами і розважальними майданчиками.