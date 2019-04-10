Нетаньяху йде на 5 термін: в Ізраїлі відбулися парламентські вибори

В Ізраїлі у вівторок, 9 квітня, пройшло голосування на виборах в Кнесет – парламент країни.

При цьому, екзит-поли очевидного лідера виборчих перегонів місце прем’єр-міністра не показали. Ганц, за попередніми підрахунками, отримає 36-37 місць у парламенті, а Нетаньяху – 33-36.

Бені Ганц

Примітно, що для Нетаньяху це може стати вже п’ятим строком на посаді прем’єр-міністра. І він, і його головний суперник вже оголосили про перемогу, не чекаючи офіційних результатів.

Беньямін Нетаньяху

Беньямін Нетаньяху

Однак, згідно з вказаними даними, жодна з великих партій не буде мати достатньої кількості місць, щоб сформувати уряд, і буде змушена покладатися на більш дрібні партії для формування коаліції.

Явка на виборах склала 61,3% – нижче, ніж на попередніх виборах, які пройшли в 2015 році. Після закриття дільниць о 22:00 за місцевим часом почався підрахунок голосів.

Відзначимо, «Кахоль-Лаван» – політичний альянс, створений колишнім начальником Генштабу Бені Ганцем і колишнім міністром фінансів, журналістом і драматургом Яїром Лапідом. Його кампанія багато в чому була побудована на антикорупційної риторики.

Беньямін Нетаньяху перебуває на посаді прем’єр-міністра з 2009 року. Незважаючи на підозру в корупції з боку генерального прокурора країни, він не втратив популярності в Ізраїлі. Нетаньяху також користується підтримкою Вашингтона, про що свідчить, зокрема, нещодавнє визнання США суверенітету Ізраїлю над Голанськими висотами.