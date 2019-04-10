У Нью-Йорку оголосили надзвичайну ситуацію в галузі охорони здоров’я

У місті спалах кору.



У Нью-Йорку у вівторок оголосили надзвичайну ситуацію в галузі охорони здоров’я після спалаху кору в єврейських громадах в Брукліні.

“Мер Білл де Блазіо заявив, що місто буде вимагати від невакцинованих осіб, які живуть у Вільямсбурзі, Брукліні, вакцинуватися проти кору, оскільки місто посилив свої зусилля, щоб зупинити одну з найбільших спалахів кору протягом десятиліття”, – йдеться в повідомленні.

Мер заявив, що порушників цього розпорядження чекатиме штраф у розмірі 1000 доларів. Також наголошується, що в більшості випадків захворювання на кір сконцентровано в хасидських районах міста – Вільямсбурзі і Боро-парку.

“Це епіцентр спалаху кору, який є дуже і дуже тривожним і повинен бути негайно вирішено”, – сказав де Блазіо на прес-конференції у Вільямсбурзі. Він також додав, що вакцина проти кору працює.

“Вона безпечна, вона ефективна, перевірена часом”, – підкреслив мер.