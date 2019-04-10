По-іншому не вміють. Політологи коментують скандальні борди Порошенка з Путіним

Борди штабу чинного президента, сенс яких – протиставити Порошенка Путіну, викликали бурхливу реакцію соцмереж. Ми попросили провідних політологів прокоментувати такий хід у президентській кампанії.

Жителі Києва 9 квітня отримали можливість споглядати новий етап передвиборчої кампанії Петра Порошенка, чинного президента країни.

На вулицях з’явилися борди із зображенням Порошенка і Володимира Путіна, президента Росії. Із суворими виразами облич вони дивляться один на одного. Під портретами лідерів України та Росії – напис “21 квітня – вирішальний вибір!”.

Тим часом, в агітаційних наметах Порошенка волонтери роздають газети із зображенням Порошенка та Путіна на обкладинці. У газетній версії лозунг трохи переформульований: “21 квітня – обирай!”.

Такий хід команди Порошенка викликав бурхливу реакцію соціальних мереж.

Так, Анатолій Гриценко, один з учасників першого туру виборів, прокоментував борди: “Такою рекламою і газетами, які роздають штаби Порошенка, країну свідомо ділять навпіл. У 2004-му це робили російські технологи у штабі Януковича. Зараз це робить чинний гарант – гарант цілісності і єдності України? Також це пряма і безпідставна образа і неповага до 85% людей, які у першому турі віддали голоси за інших кандидатів”.

Обурений і народний депутат Мустафа Найєм: “Труханов, Кернес, Медведчук, Бойко, Ставицький, яких ви особисто кришували і кришуєте – це герої національно-патріотичного руху?! Мені не подобається Володимир Зеленський, він темнить у цьому питанні, і я його не розумію. Але, якщо я не хочу підтримувати ваші крадіжки, лицемірство та обман – я теж Путін? Ви серйозно?! А 60% військовослужбовців, які не підтримали вас на фронті – це Путін? Чи у країні воює лише Петро Порошенко і уколови-бірюкови-пашинські?!”.

Зображення Путіна на плакатах ще й суперечить законодавству України. Згідно зі статтею 8, пункту 1 закону Про рекламу, у рекламі забороняється використовувати зображення фізичних осіб без їхньої письмової згоди.

Крім того, згідно зі статтею 64 закону Про вибори президента України, у передвиборчій агітації забороняється участь іноземних громадян.

Сам Порошенко на своїй офіційній сторінці у Fаcebook пояснив це так: “У Путіна, природно, згоди не питали. І це природно. Дивує інше – кількість українських експертів і політиків, які виступили на захист порушених прав Путіна. Серед них, на жаль, і офіційні представники кандидата Зеленського… Сюжет борда не означає, ніби в команді Порошенка вважають Зеленського агентом Путіна. Категорично ні. Але ми твердо переконані, що Путін мріє про слабкого, непідготованого президента, що дозволить Кремлю взяти Україну під контроль”.

Анатолій Октисюк, політичний аналітик експертного центру Дім демократії, вважає таку стратегію від початку неправильною. “Виходить, Порошенко мінімум половину країни вважає прихильниками Путіна, – каже він. – Його кампанія побудована на розколі”.

“Я розумію “порохоботів”, які вважають, що Порошенко менше зло і що він протистоїть російській агресії, але я розумію і виборця Зеленського, який вважає, що Порошенко – це консервація постсовка, це Свинарчуки [фігуранти корупційного скандалу навколо Укроборонпрому]”, – коментує Віталій Кулик, директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства.

Борди призведуть до того, що ті, хто проголосував за Зеленського в першому турі, захочуть довести справу до кінця

Експерт вважає, що кампанія з бордами не допоможе Порошенку наздогнати Зеленського в електоральному плані. “Обидві сторони не чують одне одного, – каже Кулик. – Борди призведуть до того, що ті, хто проголосував за Зеленського в першому турі, захочуть довести справу до кінця”.

У свою чергу, Юрій Бірюков, радник міністра оборони і власник пропрезидентської сторінки у Facebook із понад 150 тис. підписників, наголошує: “Ядерні прихильники Порошенка в переважній масі якраз і ідентифікують головну загрозу країні не в Зеленському, а в Путіні”.

Якби до другого туру замість Зеленського вийшла Юлія Тимошенко або Гриценко, Порошенко точно так само протиставляв би себе Путіну, вважає політолог Октисюк.

“Ми бачимо початкову заготовку штабу Порошенка, вони не вміють інакше”, – наголошує експерт.

На питання про те, чому щирі прихильники Порошенка всі дискусії про політику зводять до протистояння з Росією і не помічають внутрішніх проблем країни, Кулик із Центру досліджень проблем громадянського суспільства каже: “Вони вважають, що історія вимагає від них проголосувати за Порошенка, інакше Путін візьме Україну під свій контроль”.

Політтехнологи Порошенка не змогли придумати ніяких нових меседжів, тому що єдиною об’єднуючою тезою для електорату чинного президента є теза про необхідність боротися з підступами Путіна і його агентів, вважає політолог. “Ці борди – це остання фаза кампанії Порошенка, але вони вже як мертвому припарки”, – резюмує Кулик.

Джерело – nv.ua