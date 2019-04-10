Інфляція в Україні в березні прискорилася до 0,9%

Інфляція в Україні в березні 2019 року становила 0,9% порівняно з 0,5% у лютому і 1% у січні, повідомила Державна служба статистики України у вівторок.

Згідно з її даними, у річному вимірі зростання споживчих цін за підсумками березня сповільнилося до 8,6% з 8,8% за підсумками лютого, 9,2% за підсумками січня і 9,8% – за минулий рік.

Базова інфляція в березні 2019 року підскочила до 1,2% із 0,2% у лютому і 0,3% у січні, проте в річному вимірі вона також сповільнилася до 7,6% з 7,8% за підсумками лютого і з 8 , 3% – за підсумками січня.

Загалом за перший квартал інфляція становила 2,4%, базова – 1,7%.

Як повідомлялося, зростання споживчих цін в Україні в 2018 році сповільнилося до 9,8% із 13,7% у 2017 році.

Поквартальний прогноз Нацбанку України передбачає зниження річної інфляції до кінця першого кварталу поточного року до 8,4%, утримання її на тому рівні в другому кварталі з подальшим зниженням до 7,7% за підсумками третього кварталу і 6,3% – за підсумками 2019 року.

Джерело – interfax