ГолосКраїни: Таруте избиратель стоил $200, Тимошенко – 1 цент

Сколько кандидаты в президенты потратили на избирательную кампанию и кто делал это наиболее эффективно.

Кандидаты в президенты должны отчитываться о своих расходах (и источниках доходов) на предвыборную кампанию. Согласно промежуточному отчету об избирательных фондах, 39 кандидатов, принявших участие в выборах 31 марта, суммарно потратили более 1,2 млрд грн. Кто из них эффективнее всего тратил деньги? Или, проще говоря, сколько стоил голос избирателя «За» каждому кандидату. И кому достались эти деньги?

Результат неожиданный. Дороже всех голоса обошлись Сергею Таруте — более 5100 грн, за каждую галочку, напротив своей фамилии. Частично, такой результат объясняется непонятным статусом Таруты на момент выборов. 16 марта он поддержал Юлию Тимошенко, но формально уже не мог снять свою кандидатуру с выборов и остался в бюллетене. За него проголосовало 19 000 человек. Учитывая, что по официальным данным, он потратил более 98 млн грн, выходит более 5161 грн за один голос. Почти 200 долларов за голос, это очень и очень много даже по меркам богатых стран. Например, согласно расчетамбританского Комитета по стандартам, рекомендуется выделять государственное финансирование в расчете 3 фунта на один голос на выборах в парламент.

На втором месте расположился Валентин Наливайченко. Экс-глава СБУ потратил более 2300 грн, за один голос, в пользу себя.

Лидер гонки, Владимир Зеленский, провел кампанию довольно эффективно. На один голос «За» художественный руководитель и совладелец студии «Квартал-95» потратил 16,5 грн. Это восьмой результат, по эффективности.

Чего не скажешь о Петре Порошенко. Нынешний президент потратил в 8 раз больше, в пересчете на одного избирателя (137,3 грн).

Чемпиона эффективности предсказать не легче, чем аутсайдера. Им оказался Юрий Тимошенко, его расходы за каждый из 117 000 голосов всего 30 копеек. Инициалы и фамилия иногда имеют значение

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Официальные цифры

Расходы на один голос не позволяют судить о размере расходов на кампанию и источниках финансирования. Мы детально проанализировали данные из промежуточного отчета ЦВК. Что интересного мы нашли:

Самый крупный избирательный фонд по официальным данным был у Петра Порошенко – 416 млн грн. Это более чем в четыре раза больше, нежели у Зеленского, который задекларировал 97 млн

Порошенко — единственный кандидат, чья кампания на 100% профинансирована собственными средствами. 13 кандидатов в президенты наполнили часть фонда своими деньгами. Наибольшие из них — Сергей Тарута (32,9 млн грн), Владимир Зеленский (11,6 млн грн) и Александр Шевченко (2,4 млн грн). Но в отличии от президента, другие кандидаты имели и другие источники финансирования — деньги партии, взносы физических и юридических лиц.

Юлия Тимошенко утверждает, что для проведения кампании привлекла только партийные деньги (164 млн грн). Кроме нее деньги партий использовали еще 9 кандидатов, среди них — Олег Ляшко (75 млн грн), Александр Шевченко (38,4 млн грн), Анатолий Гриценко (35,9 млн грн) и Владимир Зеленский (15,7 млн грн).

Расходы. Большинство кандидатов успели потратить львиную часть денег избирательного фонда.

Большую часть денег кандидаты тратили на рекламу на телевидении. Из первой десятки, самая большая доля трат на ТВ у Александра Вилкула — 84%, а наименьшае у Анатолия Гриценко — 42%.

На что потратили деньги кандидаты:

Наружная реклама — вторая по размеру статья расходов почти у всех кандидатов из ТОП-10 по тратам (кроме Юлии Тимошенко — больше, чем на наружную рекламу ЮВТ потратила на транспорт). Больше всех в абсолютном значении потратил Петр Порошенко — 36,9 млн грн, но значительная доля «наружки» среди всех трат — у Александра Шевченко (25%).

По сравнению с выборами президента 2014 года, расходы кандидатов на этих выборах существенно больше. Петру Порошенко нынешние выборы обошлись в гривневом эквиваленте в четыре раза дороже (416 млн против 96,5 млн грн в 2014 году). Если пересчитать в доллары, то в 2014 году Порошенко заплатил $7,9 млн, а в нынешнем — $15,4 млн. Для сравнения, Юлия Тимошенко пять лет назад потратила 67 млн грн ($5,4 млн), а в 2019 — 164 млн грн ($6 млн).

Телеканалы традиционно оказались главными реципиентами «предвыборных» денег. Больше всех получил телеканал «Украина» — 263 млн грн. В два раза меньше получил «ICTV» (106 млн грн), на третьем месте расположился «Интер» — 100 млн грн.

Неофициальные расходы

Задекларированные в избирательных фондах средства, чаще всего, не включают все 100% расходов на кампанию. Мы опросили четверых политтехнологов — сколько в реальности стоили выборы для основных кандидатов. Никто из опрошенных не называет точных цифр и не готов публично давать комментарии.

«Рекордсменом по затратам явно является Петр Порошенко. Но реальная цена выборов – это довольно эмпирическая величина… Что считать тратами? Покупка телеканала Прямой под выборы – это траты? Или покупка 112-го с передачей контроля Медведчуку?», – говорит один из политтехнологов.

«Цифры точно больше декларируемых, но их сложно назвать, – соглашается еще один собеседник LIGA.net, — Не учтены бонусы разным штабистам, деньги, которые разошлись по регионам, сколько кому выдали на руки для подарков покупателям или подкупов. Сколько потратили на создание и обслуживание «сеток».

По приблизительным оценкам четверых политтехнологов, кампания первой пятерки кандидатов могла обойтись в следующие суммы:

Порошенко — больше $200 млн

Тимошенко — около $100 млн

Бойко — около $50 млн

Зеленский — около $20 млн

Гриценко — приблизительно $20 млн

По словам одного из политтехнологов, Порошенко и Тимошенко оценивать сложнее всего — бюджеты были гигантскими. «Главное, что показала кампания: старые технологии по учебникам 90-х годов уже, наверное, не работают. Мир изменился, а украинские политики и политтехнологи этого не поняли и, как Винни-Пух, полезли за медом к неправильным пчелам», – говорит собеседник. По его мнению только «сетка» Порошенко могла стоить $150 млн, но часть затрат «легла» на бюджетные средства.

Очевидно, что кампания Зеленского оказалась эффективнее, чем у конкурентов. «Они (команда Зеленского — ред.) сумели использовать деньги с максимальным толком», – говорит собеседник LIGA.net. — Они очень эффективно использовали соцсети, бесплатную линейку на 1+1, а организационных структур, которые стоят дорого, практически не было».

Источник – liga.net