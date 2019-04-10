10 продуктів харчування, шкідливих для сексу

Існують продукти харчування, які вважаються афродизіаками, на зразок трюфелів і шоколаду. Але є й такі, які точно не варто вживати напередодні ночі кохання.

1. Чорна лакриця

Прийом лакриці вже давно пов’язаний зі зниженням рівня тестостерону. Чим сильніший смак цього продукту, тим слабкіше с*ксуальне бажання, яке залежить від кількості цього гормону і у чоловіків, і у жінок. Тому лакрицю не варто вживати перед ніччю любові.

2. Сир

Молочні продукти відомі своєю здатністю знижувати лібідо. У багатьох людей такі продукти викликають відчуття важкості в животі, і це відчуття теж не назвеш підходящим для с*ксу.

3. Боби

Все залежить від того, як ви переварюєте боби. У деяких людей ці продукти збільшують рівень енергії, а інші, навпаки, відчувають себе млявими. Іноді боби можуть стати причиною здуття та метеоризму, тому їх краще уникати перед с*ксом.

4. Шоколад

Визнаний афродизіак, підвищує лібідо, потрапив у цей список з однієї причини — існують різні його сорти. Темний гіркий шоколад відмінно підходить в якості десерту перед с*ксом, а ось молочний — зовсім не підходить, про що й повідомляється в пункті 2.

5. Хот-доги

Насичений жир цього продукту може стати причиною «засмічення» артерій статевого члена і піхви. Всі перероблені продукти шкідливі для лібідо. Це стосується і смаженої картоплі, після вживання якої рівень енергії швидко піднімається, і потім так само швидко падає.

6. Червоне м’ясо

Знову-таки, це цілком залежить від кожної людини. Комусь червоне м’ясо йде на користь, роблячи його більш енергійним і бадьорим, а кого-то занурює в сон.

7. Консервована їжа

Енергетично «мертвий» продукт, який не збільшить тривалість вашого с*ксуального життя, та й інші теж.

8. Червоне вино

Помірна кількість червоного вина збільшить приплив крові до статевих органів і трохи розкріпачить вас. При великій дозі можуть виникнути серйозні проблеми з поведінкою і збудженням.

9. Енергетичні напої

Вони насичені цукром і всілякими хімічними речовинами, на зразок підсолоджувачів і барвників. Невеликий за тривалістю стрибок енергії зміниться втомою і апатією.

10. Броколі

Дуже корисний продукт, особливо для передміхурової залози. Їжте броколі частіше, але не перед ніччю любові, так як цей овоч сприяє газоутворенню.

Джерело – ukrhealth