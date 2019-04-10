10 продуктів харчування, шкідливих для сексу

Існують продукти харчування, які вважаються афродизіаками, на зразок трюфелів і шоколаду. Але є й такі, які точно не варто вживати напередодні ночі кохання.
1. Чорна лакриця
Прийом лакриці вже давно пов’язаний зі зниженням рівня тестостерону. Чим сильніший смак цього продукту, тим слабкіше с*ксуальне бажання, яке залежить від кількості цього гормону і у чоловіків, і у жінок. Тому лакрицю не варто вживати перед ніччю любові.
2. Сир
Молочні продукти відомі своєю здатністю знижувати лібідо. У багатьох людей такі продукти викликають відчуття важкості в животі, і це відчуття теж не назвеш підходящим для с*ксу.
3. Боби
Все залежить від того, як ви переварюєте боби. У деяких людей ці продукти збільшують рівень енергії, а інші, навпаки, відчувають себе млявими. Іноді боби можуть стати причиною здуття та метеоризму, тому їх краще уникати перед с*ксом.
4. Шоколад
Визнаний афродизіак, підвищує лібідо, потрапив у цей список з однієї причини — існують різні його сорти. Темний гіркий шоколад відмінно підходить в якості десерту перед с*ксом, а ось молочний — зовсім не підходить, про що й повідомляється в пункті 2.
5. Хот-доги
Насичений жир цього продукту може стати причиною «засмічення» артерій статевого члена і піхви. Всі перероблені продукти шкідливі для лібідо. Це стосується і смаженої картоплі, після вживання якої рівень енергії швидко піднімається, і потім так само швидко падає.
6. Червоне м’ясо
Знову-таки, це цілком залежить від кожної людини. Комусь червоне м’ясо йде на користь, роблячи його більш енергійним і бадьорим, а кого-то занурює в сон.
7. Консервована їжа
Енергетично «мертвий» продукт, який не збільшить тривалість вашого с*ксуального життя, та й інші теж.
8. Червоне вино
Помірна кількість червоного вина збільшить приплив крові до статевих органів і трохи розкріпачить вас. При великій дозі можуть виникнути серйозні проблеми з поведінкою і збудженням.
9. Енергетичні напої
Вони насичені цукром і всілякими хімічними речовинами, на зразок підсолоджувачів і барвників. Невеликий за тривалістю стрибок енергії зміниться втомою і апатією.
10. Броколі
Дуже корисний продукт, особливо для передміхурової залози. Їжте броколі частіше, але не перед ніччю любові, так як цей овоч сприяє газоутворенню.
Джерело – ukrhealth