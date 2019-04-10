Тереза Мей в стильному образі вийшла у світ: з рожевою помадою і в костюмі

Тереза Мей продемонструвала новий діловий образ в Німеччині.

Там глава британського уряду проведе переговори з німецькими та французькими лідерами. Про це пише ТСН.

Тереза Мей прибула з офіційним візитом до Берліна. В канцелярії її зустріла канцлер Німеччини Ангела Меркель.

Пані Мей вийшла з автомобіля в чорному пальто, під яким був темно-синій костюм з жакета та спідниці, і в замшевих темно-синіх туфлях з червоними підборами. На шиї у неї був зав’язаний сіро-чорний шарф з геометричним принтом.

Свій діловий образ Тереза доповнила золотими сережками та макіяжем з помадою кольору фуксії, і чорними стрілками. А ось Меркель не зраджує своєму консервативному стилю і одягла чорні класичні штани і жакет кольору болотної зелені без коміра. Свій аутфит вона доповнила екстравагантним намистом.

У себе на батьківщині Терезу Мей можна побачити в таки нарядах:

Раніше 37-річна Кейт Міддлтон приємно здивувала підданих своїм вбранням. Герцогиня Кембриджська не раз виходила в світ в бюджетних вбраннях, але цього разу перевершила саму себе, відвідавши гала-вечір у Національній портретній галереї Великобританії, патронесою якої вона є, перешитом сукні Alexander McQueen.

Комаровський розвінчав міф про лікування кашлю: це надзвичайно небезпечно

Суспільство

Нагадаємо, Євросоюз готовий відкласти Brexit на другу половину 2019 року. Згідно з даними агентства ЄС, схвалить запит Великобританії про продовження періоду переговорів по Brexit, який, згідно з сьогоднішнім умовам, повинен завершитися 29 березня. Brexit може в підсумку відбутися в липні після першої сесії нового складу Європейського парламенту.

Також один з дипломатів Bloomberg заявив, що у ЄС все ще існують неузгодженості по Brexit. Деякі члени союзу вважають, що Лондону слід надати додатково всього кілька тижнів, інші впевнені, що Великобританія повинна вийти з ЄС в строк. Для схвалення затримки Brexit на прохання Великобританії потрібна підтримка всіх 27 членів союзу.

Нагадаємо, що вагітна Меган Маркл показала, як носити діловий стиль.

Раніше Hyser повідомив, що експерти назвали 5 найбільш стильних монархів.

Також Hyser писав, що лікарі назвали головні причини ранньої сивини волосся.