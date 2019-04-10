Захотіла, як у Барбі: британка обладнала під себе унікальний «ляльковий дім»

Мешканка Британії живе, як лялька Барбі.

Мова йде про жительці Лондона Саллі Оуен, передає Главком. 5 років тому Саллі і її коханий вирішили повністю перетворити свій будинок. Вони перефарбували всі стіни і меблі в рожевий колір.

Потім парочка перефарбувала сімейний фургон, і легковий автомобіль.

«Все це привертає увагу, особливо діточок, люди паркуються навпроти будинку, щоб зробити фото на його тлі», — зізнається жінка.

Крім цього, на всіх речах Саллі вишито «Барбі» і є любителькою цього лялькового персонажа.

Нагадаємо, жінка на ім’я Мерілін Берсі проживає в Британії і танцює бурлеск у 71-річному віці.

При цьому вона зацікавилася еротичним танцювальним шоу в 70 років.

Берсі зізналася, що одного разу зрозуміла, що не бачить сенсу в житті. Її чоловік помер, діти давно виросли і роз’їхалися. У підсумку вона знайшла в собі інтерес у групі про бурлеск.

Спочатку її збентежила різниця у віці з іншими учасницями подання, але пізніше вона заспокоїлася.

«У бурлеску є все, що я хочу робити. Мене зачепило з першого дня. Я раптом відчула себе жіночною і такої ефектної», — поділилася 71-річна британка.

Тепер вона виступає під псевдонімом Фоксі Ля Мер раз в тиждень з двома номерами. У неї є два еротичних костюма: вони складається з корсета і пензликів, прикривають її соски. Вона їх робить самостійно.

До нового захоплення Берсі родичі поставилися позитивно. Її виступ сподобався дочки і онука, їм також пишається син.

Нагадаємо, в Ріо-де-Жанейро завершився щорічний бразильський карнавал.

Переможці карнавалу взяли участь у фінальному відзначення у центрі Ріо-Де-Жанейро. Це учасники шести кращих бразильських шкіл самби.

Протягом параду танцюристи, одягнені в яскраві костюми з пір’ям і блискітками в останній раз, вражали глядачів своїми рухами. По вулицях провезли спеціальні декоровані конструкції — їх тут називають самбодромами.

Карнавал в Ріо-де-Жанейро вважається однією з найбільших вечірок світу. В цьому році в карнавалі брали участь близько семи мільйонів чоловік, у тому числі 1,5 млн туристів. Але не тільки в Бразилії проходять такі яскраві заходи, участь у подібних рейвах візьмуть і інші міста.

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Технології

У Мережі звертають увагу на відверті костюми дівчат на святі.

Починаючи з першого дня весни, 1 березня, у Бразилії проходить знаменна подія, яка приваблює туристів з різних країн. Яскраві вбрання і маскарадні костюми, а також нескінченні феєрверки поряд з музичними ритмами в ці дні приваблюють не тільки бразильців, але і безліч іноземних туристів.

Нагадаємо,одеська Барбі показала свої фотографії з мамою.

Як повідомляв Hyser, одеська Барбі вражає користувачів інтернету своїми формами.

Також Hyser писав, що британка народила 15 дітей і не хоче зупинятися