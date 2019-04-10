Лікар розкрила секрети міцного сну: як заснути швидко і без ліків

Доктор з Ірландії пояснила, що потрібно робити, щоб уникнути безсоння і досягти якісного сну, не застосовуючи ніякі медикаменти.

Піксі МакКенна дала прості поради для якісного сну, повідомляє видання Politeka.

Боротьба з безсонням може бути прикрою і переважною, викликати сильне почуття тривоги і занепокоєння. Недолік сну не тільки стає причиною втоми на наступний день, але і впливає на психічне і фізичне здоров’я, а також відносини з оточуючими людьми. Саме тому повноцінний здоровий сон важливий для нашого організму.

За словами ірландського лікаря, головне і основне, про що слід потурбуватися, це розслаблення. У цьому вам допоможе чашка трав’яного чаю, читання книги, ванна з ароматичними маслами. Мелатонін —гормон, що регулює внутрішні циркадні годинники організму. Він починає активно вироблятися ввечері після заходу сонця. Саме тому для міцного сну освітлення в приміщенні повинно бути мінімальним.

«Постарайтеся переконатися, що у вас є штори або жалюзі, які блокують як можна більше світла, і уникайте смартфонів і ноутбуків за годину до сну, оскільки вони перешкоджають виробництву мелатоніну», — говорить доктор.

Крім цього, якщо у вас вже є проблеми зі сном, обов’язково намагайтеся уникати дрімоти протягом дня. В крайньому разі вона не повинна перевищувати не більше 20 хвилин. Дуже сильно заважає швидкому засипанню пізню вечерю, тому порада проста — не переїдайте, а якщо не встигли повечеряти, вибирайте легкі білкові продукти. Якщо сон все одно не приходить, краще вийти зі спальні, щоб уникнути негативної зв’язку з ліжком. Можна подивитися телевізор або почитати книгу.

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Які фактори включають в себе проблеми зі сном: важке засипання, поверхневий, тривожний сон, важке пробудження, відчуття втоми після пробудження. Так вважає відомий лікар Василь Купрейчик. За його словами, медичні препарати дійсно ефективні для лікування порушень сну, при цьому вони дуже часто зловживають люди, яким для позбавлення від проблеми досить виробити правильні звички засипання, і все налагодиться без застосування медикаментів.

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