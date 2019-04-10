Повне фіаско: штучний інтелект провалив шкільні тести

Вченими були проведені експерименти, щоб перевірити, наскільки штучний інтелект розумніше людини.

В якості піддослідного дослідники взяли нейромережа DeepMind і вирішили запропонувати їй самостійно розібратися в питаннях шкільної програми з математики, а також виконати завдання з рівня десятого класу. Про це повідомляє видання «Сегодня».

У підсумку DeepMind ганебно провалила шкільний тест, набравши 14 балів із 40. Більша частина британських школярів отримують оцінки набагато вище.

Штучний інтелект виявився нездатним адекватно оцінити завдання тесту. Якщо звичайний школяр може з легкістю розпізнати величезна кількість цифр, букв і формул, то нейромережі це дається з тяжкістю працею. Велику частину часу у DeepMind пішло на розпізнавання символів, а також переведення інформації в зрозумілій вигляд для власного аналізу витратив багато енергії.

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Але все ж, штучний інтелект здатний вирішити складну математичну задачу. Для цього вона повинна бути представлена в особливій формі, щоб нейромережа не витрачала свої ресурси на розпізнавання. А поки «зорова» інформація обробляється нейромереж з працею, що обіцяє такі огорчающие результати.

Раніше повідомлялося, що штучний інтелект навчився передбачати смерть з точністю до секунди.

Таким чином, в якості матеріалу для дослідження були обрані історії хвороби півмільйона британців у віці від 40 до 69 років.

Дослідники з Університету Ноттінгема приступили до тестування самообучающегося алгоритму, який був самостійно розроблений. Цей алгоритм здатний оцінювати ризики передчасної смерті людини, що страждає хронічними захворюваннями. А також вміє назвати практично точну дату відходу з життя людини.

Матеріалом для дослідження були обрані хвороби півмільйона британців у віці від 40 до 69 років.

Після зіставлення даних виявилося, що нейромережа пророкувала людські смерті точніше, ніж система, що використовується людьми.

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