Volkswagen удосконалив модель свого популярного фургона: що змінилося

Компанія Volkswagen поліпшила модель свого популярного фургона.

Мова йде про моделі Transporter, передає 24news. Головне технологічне відмінність — перехід від гідравлічного до электромеханическому підсилювача керма, і, отже, підтримка всіх сучасних асистуючих систем. Наприклад, у новинки Volkswagen є функція Trailer Assist, яка покликана спростити задній хід з причепом.

Transporter може мати розетку, замикається ящик в пасажирському сидінні. Також в моделі збільшена довжина вантажного відсіку.

Крім цього, модель має дзеркала з електроприводом і обігрівом, електросклопідйомники, магнітолу з Bluetooth і світлодіодне підсвічування салону.

Також у фургона буде електрична версія з мотором в сто дванадцять кінських сил, а також запасом ходу в чотириста кілометрів.

Нагадаємо, в мережі показали фотографії потужного українського електрокара.

Мова йде про моделі Himera. Транспортний засіб є одним з найпотужніших електрокарів планети. Чотири електромотора складають одну тисячу кінських сил. Розганяється автомобіль до ста кілометрів на годину за три секунди. Максимальна швидкість складає 350 кілометрів на годину.

У транспортного засобу є акумуляторна батарея на вісімдесят шість кіловат за годину. Запас ходу машини — 500 км. В автомобіля є система автоматичного паркування, а також керований режим автопілота.

Проект українського транспортного був запущений на початку 2016 року і відразу звернув на себе увагу багатьох ЗМІ, помітили деяку схожість з австрійським гіперкаром, який розробляється на базі моделі Lada Raven 2014 року. Невелика схожість є, але тільки на вигляд.

Суперкар будуть випускати в Барселоні. Його ціна становить від п’ятисот до семисот тисяч євро.

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Технології

Раніше повідомлялося, що Tesla Model X в екстремальних умовах перевірили на витривалість на полігоні в Польщі.

Калюжі, бруд, яри і круті підйоми виявилися для Model X відмінною тестовою перевіркою.

Електрокар чудово впорався з підйомами і подолав величезні калюжі. Виїхати електрокар зміг завдяки сучасній підвісці, яка здатна піку забезпечити кліренс 22,3 сантиметри.

Перевагою є абсолютно плоске днище і унікальний режим їзди Slip Start, що допомагає вилазити з ями, глибокої колії або навіть по пухкому снігу чи піску.

Також електромобіль Tesla Model X має антипробуксовочну систему, яка використовує ефективну гальмівну систему і здійснює контроль потужності електродвигунів, обмежуючи передачу крутного моменту на колеса.

Нагадаємо, стало відомо, як буде виглядати новий ЗАЗ Ланос 2020.

Як повідомляв Hyser, Tesla Model X випробували на витривалість.

Також Hyser писав, що Volkswagen заявив про новий рекорд продажів.