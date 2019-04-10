Археологи наткнулися на корабель мертвих: цю таємницю розгадували століттями, світ здригнувся від подиву

У заповіднику Бюрре, який відомий як найбільше збори королівських поховань в Північній Європі, норвезькі археологи знайшли дерев’яне судно епохи вікінгів (700-1100 роки до нашої ери) довжиною 15 метрів.

Про це повідомляє портал «Znaj»

Однак рівень збереження знахідки поки невідомий. З судна вийнятий грунт, воно знаходиться в порожньому просторі.

Про знахідку розповів Ула Эльвестуэн, Міністр клімату та навколишнього середовища Норвегії. За його словами, цей день дійсно стане історичним, а також нагадав, що на території Європи раніше знайшли 15 кораблів епохи вікінгів, а на території Норвегії — 7, три з яких знаходяться в Вестфолль.

Також, Ула повідомив, що перед тим, як починати розкопки, потрібно отримати дозвіл Культурно-історичного музею в Осло і норвезької Державної служби охорони пам’яток.

За припущеннями вчених, знахідка може бути кораблем мертвих. Також відомо, що вікінги використовували кам’яні або дерев’яні човни для поховання воєначальників, щоб висловити особливу шану. Вони заповнювали суду хатнім начинням, тушами коней, волів і всім необхідним для загробного життя.

Варто зазначити, що на сьогоднішній день частково або повністю збереглося лише 10 кораблів вікінгів. Деякі з них зберігаються в музеях Скандинавії. Останні суду були знайдені в 2016 і 2018 роках. У 2016 році археологи розкопали корабель на північному сході Норвегії. А через два роки, вони знайшли ще один човен, довжина якої була близько 20 метрів.

Першими почали використовувати корабель або човен в поховальному обряді зовсім не вікінги. Але їх варіант похоронного ритуалу з усіма подробицями дійшов до сучасності завдяки арабського мандрівника і письменника першої половини Х століття Ібн-Фадлана.

Нагадаємо, що група археологів виявила найдавнішу бронзову табличку в Ємені з унікальними текстами. Фахівці встановили, що знайденої табличці щонайменше дві тисячі років. В тексті, який написаний на ній, мова йде про храм раніше невідомого божества Аттар Хармана (Athtar Ḥarman). Також вчені з’ясували, що давні рядки написані на сабейском мовою. Цю мову був в широкому використанні на території Ємену в період з першого тисячоліття до нашої ери до другої половини VI століття нашої ери.

Як раніше повідомляв портал «Акценти», єгиптолог Олександр Бєлов зробив приголомшливе відкриття. Він довів, що судно, знайдене єгипетськими археологами, це борис з творів Геродота. Античний історик Геродот детально описав будову відомого судна і присвятив йому 23 рядка. Як відомо, щоб створити корабель, будівельники вирізали дошки довжиною у два ліктя. Це дорівнює приблизно 100 див. Усі дошки об’єднували за принципом будівництва цеглою. Вони трималися на шипах-цвяхах з міді, внутрішні шви законопачивали папірусом. В кінці конструкцію скріплювали довгими двометровими «ребрами». Таку конструкцію називали «барис».

Також портал «Акценти» писав, що команда дайверів, яку зібрав один із засновників Microsoft Пол Аллен, виявила на дні Тихого океану знаменитий американський авіаносець часів Другої світової війни USS Wasp. Будівництво авіаносця почалося в 1936 році, а на воду спустили в 1939-м. В 1940 році корабель був включений до складу флоту США, а в 1942 році доставляв британські винищувачі «Спітфайр» з Великобританії на Мальту.