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Медики назвали солодкість, ухудшающую настрій

10.04.2019

Всі ми вважаємо, що солодощі піднімають настрій, але недавні дослідження показали, що це зовсім не так.

Про це повідомляє інформаційний портал «Новини».

Так, в ході досліджень вчені з’ясували, що насправді цукор погіршує настрій, а не покращує його. Також вони розповіли, що цукор здатний розсіювати увагу, і робити людей більш втомленими.

В ході багаторічних досліджень учені прийшли до висновку, що цукор практично не впливає на настрій людини, в будь-яких кількостях ви його е вживали.

«Ми сподіваємося, що наші висновки допоможуть розвіяти міф про «цукрових лихоманці» і послужать основою для політики громадської охорони здоров’я щодо зниження споживання цукру», — розповіла професор Елізабет Мейлор з Університету Уоріка.

Як раніше повідомляв портал «Акценти», медики розповіли, що обліпихова олія — це поширене гомеопатичні засіб. Він приємно пахне і має яскравий бурштиновий колір, а також лікувальні властивості цінуються народній та офіційній медицині, косметології. Про це повідомляє портал «woman365.ru«. Фитолекарство лікує рани, а також послаблює біль, омолоджує, знімає запалення, послаблює, пригнічує діяльність бактерій і підвищує імунітет.

Нагадаємо, що огірок містить багато води, яка потрібна організму. Насіння овоче містять магній, який ідеально підходить для людей, які страждають від його дефіциту. Споживання огірків дає багато переваг: 1. Зменшення ризику серцево-судинних захворювань. Магній і калій, які є інгредієнтами огірка, відіграють важливу роль у підтримці здоров’я серця і контролі артеріального тиску.

Також портал «Акценти» писав, що медики розповіли, що вживання в їжу залишків рису може викликати харчове отруєння. Про це повідомляє інформаційне видання «lifter». Напевно не існує такої людини, яка б не вживав рис. Безсумнівно, він дуже корисний, смачний і поживний продукт. Однак служба охорони здоров’я США провела ряд експериментів і виявила, що вживання в їжу залишків рису може погано позначитися на вашому здоров’ї. Після такої їжі у людини може статися харчове відправлення.

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Нагадаємо, що дієтологи назвали 6 видів продуктів, які можна і потрібно їсти на ніч. Про це інформує Medical Daily. Ягоди. Вишня, полуниця, малина — ваші найкращі друзі. Ці ласощі вирішуються їсти на ніч. Відомо, що елементи, якими володіють ягідки, стимулюють фізіологічний витрата калорій, вітамінізують і завдяки грубого волокна відмінно насичують.

 

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