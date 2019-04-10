Стало відомо, хто з чиновників гребе найбільше грошей: біжіть за валідолом, спокійно дивитися на ці цифри неможливо

Стало відомо, які зарплати отримують чиновники найбільших державних компаній.

Про це повідомляє інформаційний портал «zrada.today».

Так журналісти розіслали запити до прес-служби 30 державних підприємств з проханням надати інформацію про рівень заробітної плати, встановлений для керівника компанії.

Варто зазначити, що з 30-ти підприємств на запит відповіли лише 12. Частину з яких порадила шукати інформацію про заробітну плату керівника на сайті НАЗК. І тільки в 7 підприємствах надали вичерпну відповідь. Інші ж просто проігнорували.

Так найбільш високооплачуваним топ-менеджером держкомпанії залишається Андрій Коболєв.

Як раніше повідомляв портал «Акценти», глава НАК Нафтогаз Андрій Коболєв розповів, куди він витратив космічну зарплату і премію. Так глава Нафтогазу відзвітував, що більшу частину грошей перевів на благодійність. Про це йдеться в повідомленні НАК «Нафтогаз» в Twitter. В повідомленні державної компанії говориться, що 3 296 547 грн він перевів на благодійність. Також Коболєв зазначив, що на даний момент він зробив уже 5 перерахувань грошей.

Нагадаємо, що кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні дозволив НАК Нафтогаз продавати споживачам газ за ціною нижчою, ніж 8,55 грн за 1 кубічний метр. Про це розповів під час заходу прем’єр-міністр Володимир Гройсман. Так глава уряду України зазначив, що нова постанова дозволяє НАК Нафтогаз продавати блакитне паливо споживачам за ціною нижче встановленої раніше.

Також портал»Акценти» писав, що після нещодавнього гучного заяви прем’єр-міністра України вся країна на мить повірила в те, що наша влада ще не остаточно прогнила, але не тут то було. Так, як повідомляє Михайло Шнайдер на своїй сторінці в Facebook, останні заяви Гройсмана знову виявилися не більш ніж піар ходом. Так, проведення конкурсу на посаду глави «Нафтогазу» виявилося не більше ніж пустушкою і струсом повітря.

Нагадаємо, що співголова депутатської групи «Партія «Відродження» Віктор Бондар заявив, що якщо Кабмін продовжить контракт з керівником «Нафтогазу України» Андрієм Коболевым, то доходыКоболева будуть близько 342 млн грн в рік.