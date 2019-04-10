Рейтинг найбільш розкішних прикрас Меган Маркл: ви будете в захваті

За час заміжжя Меган Маркл отримала в подарунок багато дорогих вишуканих прикрас.

Про це повідомляє портал «РБК-Україна»

Обручку

Своїй коханій принц подарував обручку з жовтого золота, дизайн якого розробив сам. Прикрасили його три діаманти: два були запозичені з вінтажній колекції принцеси Діани, а третій привезений з Ботсвани, де пара відпочивала на початку відносин.

Срібний браслет

У березні 2018-го Меган пройшла таємний обряд хрещення в лондонській Королівській капелі, прийнявши англіканство. Таким чином, вона висловила своєму майбутньому чоловікові повагу і показала істинність намірів стати повноправним членом їхньої династії. В честь такої події принц Гаррі подарував Меган срібний браслет з діамантами та хрестиком.

Обручку

Золоту обручку за традицією було виготовлено з самородка валлійського золота Clogau. Колечко від кращих майстрів британського бренду Cleave & Company зовні нагадує ті, що носили Єлизавета II, принцеса Маргарет, принцеса Анна, принцеса Діана і Кейт Міддлтон.

Весільна тіара

Діамантова діадема з майже 90-річною історією — це тонке філігранне прикраса було створено в 1932 році ювелірами Garrard на замовлення Марії Текской, бабусі Єлизавети II. У 1953 році тіара перейшла в повне володіння Єлизаветою. А 19 травня стала частиною весільного образу герцогині Сассекской. Подальша доля діадеми невідома.

Кільце з аквамарином

В цьому кільці принцеса Діана їздила в Сідней, а також на благодійний аукціон Крісті незадовго до фатальної аварії. А Меган його одягла на весільну вечірку разом з розкішною сукнею від Стелли Маккартні.

Сережки з діамантами та перлинами

Під час першого спільного виходу Меган Маркл і королеви Єлизавети в Чешир на герцигине були невеликі сережки з діамантами і перлами. Як виявилося, це подарунок королеви. Причому сама Єлизавета одягла такі ж, але крупніше.

Золоті сережки-метелики і браслет

Австралійський тур Меган Маркл і принца Гаррі в 2018-му році почався з Сіднея. Тоді Меган вийшла у світ у сукні від австралійського дизайнера Karen Gee, а в якості аксесуарів вибрала комплект: сережки у формі метеликів, які також належали принцесі Діані, і браслет з синіми каменями.

Браслет Cartier

У перший день свого туру по Фіджі Меган Маркл одягла білу сукню Zimmermann і капелюх Stephen Jones, на вухах у неї були дрібні сережки, а на руці браслет з білого золота з діамантами Cartier. Прикраса – це весільний подарунок принца Чарльза і один з улюблених аксесуарів герцогині.

Нагадаємо, що герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон зачарувала всіх своїм новим блискучим нарядом в грецькому стилі. Кейт Міддлтон прийшла на церемонію в струмує білій сукні у грецькому стилі. Це плаття асиметричного крою було створено будинком моди Alexander McQueen. Варто відзначити, що одяг цього бренду Кейт Міддлтон надягає не вперше. В 2018 році на декількох заходи Кейт блищала в сукнях від Alexander McQueen.

Як раніше повідомляв портал «Акценти», на честь 100-річчя табору скаутів, який розташований в графстві Ессекс в Гилвелл-парку, герцогиня Кембриджська здійснила офіційний візит розважального характеру. На захід, який проходив під відкритим небом, дружина принца Вільяма одягла чорні брюки, бордовий светр, куртку від Barbour і чоботи від Chloe liegi, які стоять 470 доларів. На грудях герцогиня пов’язала хустку з поєднанням червоного, білого і синього відтінків.

Також портал «Акценти» писав, що герцог і герцогиня Кембриджські поїхали в Ірландію, і на другий день Кейт Міддлтон і принц Вільям відвідали місто Баллимена. Варто зауважити, що для виходу на публіку 37-річна Кейт одягла пальто з кейпом небесно-блакитного кольору. Наряд з осінньо-зимової колекції 2018 англійської бренду Mulberry варто 1735 фунтів (близько 60 тисяч гривень). А доповнила свій образ Кейт маленьким темно-синім клатчем, а також синіми туфлями-човниками на підборах. Також образ герцогині доповнило кільце і сережки з яскравими синіми каменями, які належать принцесі Діані.