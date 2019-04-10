Археологи розкопали в Києві найдавнішу вулицю: подробиці дивної знахідки

У центрі Києва на вулиці Щекавицькій археологи розкопали частину поселень кінця XVIII — початку XIX століття.

Про це повідомляє портал «Gazeta.ua»

«Розкопали древню вулицю. Вона вціліла після масштабної пожежі 1811-го і повного перепланування вуличної системи столичного Подолу. Там знайшли три давньоруських хреста-энколпиона, три свинцеві князівські печатки, мідну бляшку із зображенням Богородиці, футляр для шаблі XIX століття. Дослідження проводить експедиція Інституту археології Національної академії наук України. Знахідки обробляють і реставрують. Їх передадуть у державний музейний фонд України», — повідомив директор Департаменту охорони культурної спадщини Києва, Олександр Никоряк.

Нагадаємо, що археологи виявили на розкопках стародавнього міста Помпеї, який загинув від виверження вулкана більше 2000 років тому залишки будівлі, в якому розташовувалася термополия або закусочна. Поховані під товстим шаром попелу фрески зберегли свою первісну яскравість. Вчені в ході розкопок з’ясували, що в цій закусочній можна було не просто перекусити, а отримати повноцінний обід або вечеря з гарячими стравами. Прилавок термополии був оздоблений фресками, на яких зображені люди, що несуть підноси. На другий показана нереїда, осідлавши морського коня. За прилавком були виявлені амфори, в яких колись зберігалися продукти харчування та напої. Вчені розповіли, що бар був виявлений на перетині колись жвавих вулиць в районі Regio V. Також вони повідомили, що вже виявили 80 таких термополий-закусочних. Проте всі вони різні і в кожної археологи знаходили щось зовсім несподіване, що розкриває повсякденне життя Помпей.

Як раніше повідомляв портал «Акценти», в Іраку археологи виявили загублене місто Аккадської імперії, яка існувала в XXIV — XXII століттях до н.е. Цей загублений місто стало справжнім відкриттям в іракському Курдистані. Вчені знайшли багато унікальних артефактів – фундаменти будинків, таблички, посуд – все це говорить про процвітаючої цивілізації, що існувала 4 тис. років тому. Дослідники були здивовані, що відкриття назвали «маленькою революцією». Французи вели розкопки на цій території з 2012 по 2018 рік.

Також портал «Акценти» писав, що під час розкопок в Національному парку Коразим (Ізраїль), вчені з Управління по охороні природи та парків Ізраїлю виявили великий винний прес, який був прикрашений мозаїкою. За словами археологів, знахідка відноситься до епохи Талмуда, а це означаит, що їй приблизно близько 1500 років.