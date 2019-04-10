Для найвідданіших фанатів: у Великобританії побудували чарівний банк «Гринготс»

Популярний фільм під назвою «Гаррі Поттер» підкорив дітей і дорослих відразу після виходу першої частини в 2001 році.

У результаті В 2012 році відкрився Музей Гаррі Поттера в передмісті Лондона, а днями в павільйоні студії Warner Bros. презентували чарівний банк під назвою «Гринготс», пише 24tv.

Банк «Гринготс», в якому легендарний хлопчик зі шрамом мав ціле сховище з золотом, з’явився в музеї Гаррі Поттера, недалеко від Лондона.

На території музею вже є знаменита платформа 9¾ і експрес, у якому учні Гоґвортсу відправлялися на навчання, кабінет Дамблдора, директора школи, а також величезний зал-їдальня. Тепер в його експозиції також з’явився банк «Гринготс».

На його створення пішло близько 18 місяців, а для споруди потрібні були значні інвестиції. Над проектом чарівного банку працювали члени знімальної команди фільмів про Гаррі Поттера.

Також відомо, що площа «Гринготса» складає більше 1500 квадратних метрів, а в приміщенні є сейф знаменитої родини чаклунів Лестранж.

Нагадаємо, що зірка Гаррі Поттера Джейсон Айзекс змінився до невпізнання. Відомого актора зловили об’єктиви камер під час його відпочинку на пляжі в Маямі.

Актор знявся у другій частині («Гаррі Поттер і таємна кімната») в далекому 2001 році. Знаменитість зіграв Люціуса Мелфоя, одного із прибічників Волдеморта і батька одвічного супротивника Гаррі — Драко Мелфоя.

І з того моменту пройшло вже 18 років, однак він продовжує блищати в кіно і повсякденному житті.

Нещодавно зірка «Гаррі Поттера» провів невелику відпустку на пляжі Майамі в США. Не підозрюючи про зйомку, Джейсон Айзекс без сорому оголила своє тіло до шорт, щоб скупатися в океані. Варто відзначити, що в 55 років актор володіє досить спортивної і підтягнутою фігурою. Видно, що професія зобов’язує його стежити за формою.

Востаннє Джейсон Айзекс засвітився в трилері «Готель Мумбаї: Протистояння» під іменем Василь. Картину зняв режисер Ентоні Марас. Прем’єра відбулася у вересні 2018 року на Міжнародному кінофестивалі в Торонто.

Нагадаємо, що творці Pokemon Go готують нову гру по Гаррі Поттеру.

Студія Niantic, яка розробила Pokemon Go, розкрила подробиці мобільної гри у доповненої реальності Harry Potter: Wizards Unite.

Точну дату гри ще не назвали, але розробники планують випустити її на iOS і Android до кінця 2019 року. За сюжетом Wizards Unite гравці будуть намагатися зберегти секрети чарівників в умовах Calamity – невідомого катаклізму, з-за якого чарівні предмети і істоти почали з’являтися в світі звичайних людей.

Гравці стануть частиною спеціального загону, створеного міністерством магії. Члени цього загону ліквідують збиток від таємничих порталів, через які магічні істоти, злі чарівники і артефакти потрапляють у світ маглов.

Meizu потрапив у гучний скандал: що сталося

Технології

Wizards Unite багато в чому схожа на Pokemon Go — тут теж потрібно багато гуляти по вулицях з телефоном. Гравці будуть мандрувати по точках, зазначених на карті зі «слідами магії». В цих точках користувачів будуть очікувати фантастичні тварини або чарівні предмети.

У грі є битви з Пожирачами смерті і дементорами. Для використання заклинань необхідно намалювати на екрані телефону магічний символ.

Гравці зустрінуться з вже улюбленими персонажами з книг і фільмів, а також за допомогою доповненої реальності заглянуть в крамницю продавця чарівних паличок Олівандера. Wizards Unite буде розповсюджуватися безкоштовно. Власники пристроїв на Android вже можуть подати заявку на доступ до ранньої версії гри.

Як повідомляв Hyser, фанати Гаррі Поттера з’ясували, що учні школи Хогвартс ходили в туалет під себе 800 років.

Також Hyser писав, що в Англії пропонують орендувати комірчина під сходами з фільмів про «Гаррі Поттера».

Нагадаємо, любителям «Гаррі Поттера» зробили несподіваний подарунок.