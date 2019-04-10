Hyundai показала самий доступний кросовер: що вже відомо

Hyundai продемонструвала дизайн нової моделі автомобіля.

Мова йде про кросовер Venue, передає УНІАН. Він повинен стати самим маленьким SUV в лінійці південнокорейського бренду. У новинки від Hyundai є передня частина кузова як у Kona.

Салон оснащений великим сенсорним дисплеєм мультимедіа, з боків від якого встановлені повітроводи. Також можна побачити ряд аналогових кнопок і контролерів круглої форми.

Venue буде мати бензиновий і дизельний мотори, а також шестиступінчасту коробку передач. В список доступних електронних помічників увійде система автоматичного екстреного гальмування, функція контролю «мертвих» зон та система допомоги при старті на підйомі.

Нагадаємо, раніше Audi показала концепт нового безпілотного електрокара під назвою AI:me.

Офіційний дебют авто відбудеться 15 квітня на міжнародному автосалоні в Шанхаї.

За розповідями шеф-дизайнера компанії Марка Лихте, підготовлений Audi концепт-кар — це «прототип компактного автомобіля з безпілотним управлінням для мегаполісів майбутнього».

Судячи з ескізів, нова модель — компактний пасажирський сіті-кар, який розрахований не менше ніж на чотирьох чоловік. У даній розробці Audi збирається поєднати останні досягнення в області штучного інтелекту і автономних технологій.

У разі, якщо німецька новинка буде оснащена безпілотної системою четвертого рівня, то хетчбек зможе рухатися автономно, але водій зможе брати управління на себе, якщо він цього захоче.

Більше про технічні характеристики Audi AI:me стане відомо після Шанхайської презентації.

Повідомлялося, як можна відкрити машину, якщо сіл брелок сигналізації.

Meizu потрапив у гучний скандал: що сталося

Технології

Більшість сучасних автомобілів вже перестали оснащувати звичними замками під ключ. Однак, для обговорюваної ситуації передбачені приховані замкові свердловини (найбільш часто в нижній частині дверної ручки).

Так приховані замки встановлюють автовиробники: Audi; BMW; Ford; GM; Hyundai; Jaguar; Kia; Lexus; VW; Volvo.

Для запуску двигуна необхідно вставити аварійний ключ в секретний роз’єм.

Відкривши кришку брелока, ви виявите там ключик для форс-мажорних випадків. «Дірочка» для аварійного відкривання знаходиться не збоку, а в нижній частини дверної ручки.

Нагадаємо, що BMW збирається представити бюджетний електрокар.

Як повідомляв Hyser, Hyundai встановили сенсор прямо на кермо.

Також Hyser писав, що Jaguar навчив автомобілі спілкуватися з людьми.