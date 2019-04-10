Українці знайшли альтернативу евробляхам: на 30% дешевше

В Україну надходять автомобілі, які можуть бути заміною евробляхам.

Компанія уклала договір з автомобільними аукціонами США, передає Politeka. Тепер нашу країну будуть постачати недорогими б/у авто з США.

Для українців ці машини будуть на 15-30% дешевше, ніж аналогічні моделі з країн Євросоюзу. Приміром, старі транспортні засоби чотирьох-або п’ятирічної давнини будуть коштувати в районі десяти тисяч доларів, що дешевше ніж евробляха.

Кожна машина повинна мати при собі повну офіційну історію автомобіля, який йому сподобався.

Нагадаємо, експерти назвали найкращі бюджетні автомобілі.

Одним з найбільш комфортних бюджетних авто є Nissan Versa Sedan. Цей автомобіль, досить улюблений серед водіїв Über і Lyft, коштує трохи більше 12 тисяч доларів. У машини є 7-дюймовий сенсорний дисплей, у автомобіля є Блютуз і Siri.

Kia Rio — ще один варіант бюджетного автомобіля, який коштує трохи більше. Коштує вона п’ятнадцять тисяч доларів, має сенсорний екран, а також камери заднього виду.

Ford Focus — найпопулярніший автомобіль бюджетного типу. Варто модель 18 825 доларів. В Америці даний автомобіль виводять з ринку, але тим не менш цю модель ще можна придбати.

Найбільш якісним і бюджетним позашляховиком є Chevrolet Trax. Коштує вона двадцять одну тисяч доларів, проте цілком можна придбати за 15 тисяч доларів б/у.

Також в Україні створюється копія легендарної моделі автомобіля Mercedes.

Мова йде CLK GTR AMG, яка виявилася унікальною спортивною машиною, адаптованої до звичайних дорогах, повідомляє Автоцентр. Його підготували в розмірі не більше тридцяти примірників.

В Україні був помічений кузов моделі автомобіля. Він зроблений зі склопластику і схожий на кузов оригінальної машини Mercedes CLK GTR AMG.

Нагадаємо, що стало відомо, як буде виглядати новий ЗАЗ Ланос 2020.

Як повідомляв Hyser, Tesla Model X випробували на витривалість.

Також Hyser писав, що Volkswagen заявив про новий рекорд продажів.