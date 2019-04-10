Мурашки по шкірі: фотографи показали найстрашніші місця в Україні

Пропонуємо вам подивитися на найстрашніші місця в Україні.

Загадкова печера, покинута церква, катакомби в Одесі — все це викликає різні емоції, але без мурашок на тілі ви звідти точно не підете, пишуть Акценти.

Статуї, будинки, цілі міста і села, де вже давно не ступала нога людини. Подібних місць на нашій планеті досить багато. Тут не живуть люди, і природа потроху почала заявляти права на ці споруди.

Підгорецький замок

Замок знаходиться у Львові. Був побудований в XVII столітті як рекреаційний палац. Легенда свідчить, що по замку «гуляє» привид молодої дружини Вацлава Жевского Марії, яку він убив у нападі ревнощів. Вважається, що кожен, хто проводив тут ніч, починаючи з XVIII століття, бачив цього привида.

Одеські катакомби

Катакомби в Одесі — це не просто туристичний маршрут. Це справжні підземелля, які являють собою і занедбані каменоломні, і карстові печери, геологорозвідувальні, будівельні шурфи, підвали, бункери, дренажні тунелі, зливові колектори та інші підземні порожнини.

Тараканівський форт

Тараканівський форт, Нова Дубенська фортеця — одне з найцікавіших місць Рівненської області України. Сьогодні — це тільки руїни. Але щороку до них з’їжджається все більше мандрівників, що залучаються сотнями легенд про цих місцях. Згідно однієї з легенд, це місце перетворилося в Місто привидів. Кажуть, привиди тут дійсно є і вже багато років поспіль лякають місцевих жителів.

Печера Атлантида

Атлантида — одна з найкрасивіших печер Європи. Розташована недалеко від Кам’янця-Подільського. Печера з чітко вираженою триповерховою будовою. Нижній поверх представлений високими і широкими галереями, другий — звуженими до 1-1,5 метрів порожнинами, третій — двома невеликими ходами заввишки 5 метрів. На перетині галерей першого і другого поверхів є великі зали. В Атлантиді можна побачити сталактити і сталагміти абсолютно різних кольорів і форм — білі, жовтуваті, рожеві, прозорі квіти, зірки і бурульки. При освітленні вони грають усіма барвами і створюють казкове враження.

Успенська церква (Язловець)

Знавці по достоїнству оцінять це місце — воно занедбане, але не зруйноване. За словами місцевих жителів, церква іноді виконує своє пряме призначення. Тут ще збереглися ікони і вівтар.

Бакотський печерний монастир

Історія цього чарівного місця починається в XI столітті. Колись тут був прадавній поганський храм, і до 1434 року це було місцем проживання ченців. Після того, як ченці покинули монастир, він був покинутий до XIX століття. Зараз для відвідування доступно кілька чернечих келій і частина підземного храму.

Нагадаємо, що в Італії пропонують безкоштовно орендувати протягом 9 років 103 історичні будівлі. Серед них – вілли, монастирі і навіть замки. Новим власникам треба перетворити занедбані будівлі в туристично привабливі місця.

Відомо, що майже всі пропоновані в оренду історичні об’єкти розташовані в центрі країни вздовж восьми найпопулярніших туристичних маршрутів. Деякі з них знаходяться на островах Сицилія і Сардинія.

За словами представника державного агентства нерухомості Роберто Реджі, такий незвичайний проект, в першу чергу, спрямований на розвиток туризму в країні.

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«Метою цього проекту уряду є перетворення невикористовуваних приватних і громадських будівель в місця для піших туристів, велосипедистів і паломників», — зазначив Реджі.

Він каже, що претенденти на отримання нерухомості у власність терміном на дев’ять років (з можливістю продовження ще на дев’ять), повинні направити свої заявки в агентство. В них треба вказати, що саме буде з тим чи іншим об’єктом під їх володінням, ніж вони будуть приваблювати туристів і що конкретно збирається робити із орендованою нерухомістю. Наголошується, що особлива перевага надаватиметься претендентам молодше 40 років.

Раніше Hyser писав про те, що фотографії найхимерніших занедбаних місць в Японії стали надбанням громадськості.

Також Hyser розповідав про те, як виглядає покинутий урановий рудник в Україні.

Нагадаємо, що відвідавши хоч одне з цих місць, починаєш по-справжньому цінувати життя.