Супрун розвіяла міфи про таблетки для мозку: психоз замість пам’яті

Уляна Супрун не радить здоровим людям вживати ноотропні препарати, щоб підвищити життєвий тонус.

Керівниця Моз радить зайнятися активними видами спорту, добре харчуватися і повноцінно висипатися. Про це вона написала у своєму Facebook.

За її словами, ноотропи — це прості харчові добавки, тобто суміші вітамінів, ліпідів, антиоксидантів та рослинних речовин, які тим чи іншим чином пов’язані зі здоров’ям мозку.

«Покращують пам’ять», «підвищують концентрацію уваги», «дозволяють мозку працювати на повну» і «прискорюють мислення». Схожий перелік ефектів обіцяють так звані ноотропи. Дійсно, в період навантаження — дедлайнів, сесій або напруженого робочого графіка, люди схильні звертатися до чарівних пігулок, щоб поліпшити свою продуктивність і швидко виконати всі завдання. «, — написала Супрун.

Супрун підкреслила, що ноотропні препарати мають ряд побічних ефектів. «Серед них психози, суїцидальні думки, порушення ритму, кардіоміопатії, раптова серцева смерть, інфаркт міокарда, гепатотоксичність.

Також вони викликають залежність. Жодні міжнародні протоколи не рекомендують вживання таких препаратів здоровим людям. Також Супрун нагадала, що в кофеїні, який теж вживають, щоб «додати» енергії і сил, теж слід ставитися обережно для деяких людей він може бути небезпечним, особливо у високих дозах.

Вона рекомендує замість вживання ноотропів дотримуватися здорового способу життя, а саме повноцінний сон, правильне харчування і спортивні навантаження.

Водночас вона зазначила, що вживання солодкого не сприяє поліпшенню діяльності мозку. Солодке виробляє ефект тимчасового задоволення і в той же час робить нас сонними і немічними.

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Суспільство

Дефіцит швидких вуглеводів призводить до слабкості, дратівливості, апатії, зниження мотивації і зривів. При цьому не варто перевищувати норму. Для кожного вона різна, але в середньому це до 50 грамів на добу, це еквівалентно 10 чайних ложок. Є необхідно рівно стільки, скільки потрібно вашому організму. Не треба силувати себе з переїдання або недоїданнями. Треба рівномірно розподіляти порції.

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