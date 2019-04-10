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СБУ затримала пропагандистку, яка закликала до створення «Запорізької народної республіки»

10.04.2019

Співробітники СБУ припинили протиправну діяльність проросійської інтернет-пропагандистки, яка в соціальних мережах закликала до створення фейкової кремлівської «Запорізької народної республіки». Про це повідомили в прес-центрі СБУ.


Фото: ssu.gov.ua

«Оперативники спецслужби встановили, що мешканка Запоріжжя здійснювала адміністрування ресурсу «Запорізька народна республіка» і поширювала проросійські деструктивні публікації, в тому числі матеріали із закликами до позбавлення України виходу до Азовського і Чорного морів через створення на території південно-східних областей фейкової «Новоросії»», — йдеться в повідомленні.

За результатами проведення співробітниками СБУ невідкладних слідчих дій інтернет-активістку затримані, вилучено технічні засоби здійснення протиправної діяльності.




Розпочато кримінальне провадження за ознаками вчинення злочину, передбаченого ст. 110 КК України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років.

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