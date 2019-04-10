На реалізацію проекту Стіна на кордоні з РФ вже витратили 1,3 млрд грн — Держприкордонслужба

Станом на 2019 рік на реалізацію проекту Стіна на українсько-російському кордоні Державна прикордонна служба вже витратила 1,3 млрд грн.

Про це Слідству.Інфо розповів прес-секретар Державної прикордонної служби України Олег Слободян.

Стіна повинна була обійтися державі в 4 мільярди гривень. Проект планували завершити в 2018 році, проте через недостатнє фінансування зробити це планують у 2021 році. 1,3 мільярда гривень, які вже витратили на будівництво, виділяються з державної програми Заходи з інженерно-технічного облаштування кордону, а також додаткових джерел фінансування.

За словами Слободяна, поки роботи на кордоні поновилися.

«З 1 березня в Харківській і Луганській областях та на інших ділянках, де дозволяє стан грунту, поновилися інженерні роботи», — сказав він.

Раніше в ДПТС заявляють, що проект Стіна на кордоні з РФ реалізований на 30%. При цьому на ділянці в Харківській області реалізація проекту майже завершена і вже показала свою надзвичайну ефективність.

Ідея так званого Європейського валу з’явилася в 2014 році за часів прем’єрства Арсенія Яценюка. На етапі обговорення проект викликав критику з боку експертів.

Протяжність всієї сухопутної українсько-російського кордону становить 1,974 тис. км.