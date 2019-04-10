ЗМІ: Австрійські спецслужби потрапили в міжнародну ізоляцію через “реверанс Кнайссль”

Федеральне відомство із захисту конституції та боротьби з тероризмом” (BVT) Австрії виявилося відрізаним від міжнародного обміну інформацією з іноземними спецслужбами, зокрема майже повністю припинені контакти з Великою Британією та Нідерландами.

Причиною стали близькі контакти з Росією правопопулістської “Австрійської партії свободи” (FPO), повідомляє впливова австрійська газета Der Standard у матеріалі під назвою “Близькість FPO до Росії спровокувала ізоляцію BVT”.

“Федеральне відомство із захисту конституції та боротьби з тероризмом (BVT) значною мірою відрізане від міжнародного обміну інформацією між спеціальними службами. Відповідно до кількох джерел, спецслужби Нідерландів та Великої Британії майже повністю припинили контакти з Віднем”, – йдеться у повідомленні.

Газета зазначає, що недавно директор BVT Петер Грідлінг, виступаючи у суді в одній із справ, підтвердив, що його відомство до певної міри ізольоване та не є наразі учасником робочих груп Бернського клубу – неформального форуму, де керівники європейських спецслужб діляться інформацією.

Відсутність обміну інформацією з європейськими партнерами, як вважає Der Standard, мало вплив і на поінформованість та розслідування BVT з приводу перебування в Австрії терориста з Крайстчерча, який здійснив і низку інших поїздок Європою, а також переказ ним грошей речнику ультраправого “Руху ідентичності Австрії”.

Що саме вплинуло на довіру європейських спецслужб до австрійської поліцейсько-розвідувальної служби

Великий вплив на втрату довіри європейських спецслужб до австрійської поліцейсько-розвідувальної служби, якою є BVT, мали обшуки в штаб-квартирі відомства у лютому 2018 року, а також спроба звільнення її директора Грідлінга новим очільником МВС Гербертом Кіклем (призначеним від FPO). Під час обшуків, які проходили, зокрема, у департаменті по боротьбі з екстремізмом, було вилучено різні конфіденційні дані, у т.ч. стосовно ультраправого “Руху ідентичності”.

“В той час, як у самій Австрії дебати в основному зосереджені на питанні інтеграції FPO з правими екстремістами, такими як “Рух ідентичності”, та пов’язуванних саме з цим намірах канцлера Себастіана Курца перепідпорядкувати спецслужби, головна причина ізоляції BVT полягає в іншому, а саме – відносинах FPO з Москвою”, – йдеться у матеріалі.

Як зазначає видання, це пояснює, чому саме Велика Британія та Нідерланди виступають проти співпраці з BVT в рамках різних форумів співробітництва європейських спецслужб – саме ці країни особливо постраждали в останній час від операцій російських спецслужб.

Токсична дружба з російськими спецслужбами

Правопопулістська партія FPO, яка в результаті виборів восени 2017 року увійшла в коаліційний уряд Австрії, вже протягом 10 років підтримує інтенсивні контакти з Росією. Керівництво партії проводило регулярні зустрічі з російськими політиками, а в 2016 році був підписаний і договір про співпрацю з кремлівською “Єдиною Росією”. Тоді в Москві знаходилися політики від FPO Гайнц-Крістіан Штрахе, Норберг Гофер, Йоганн Гуденус та Гаральд Вілімський – роком пізніше перші троє стали віце-канцлером, міністром транспорту, очільником фракції у парламенті відповідно, а Вілімський продовжив очолювати делегацію FPO в Брюсселі.

Окремо газета вказує на те, що нинішній очільник фракції FPO у парламенті Австрії Йоганн Гуденус був пов’язаний також з німецьким депутатом від правопопулістської партії AfD Маркусом Фронмаєром, якого, російські спецслужби, відповідно до розслідувань ЗМІ, розглядали як керовану маріонетку Москви. І саме, вже колишній, співробітник Фронмаєра – Мануель Оксенрайтер – обвинувачується наразі у підпалі угорського культурного центру в Ужгороді, а раніше виступав на правоекстремістському зібранні “Конгрес захисників Європи”, де був також і нинішній очільник МВС Австрії Г. Кікль.

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Після входження до уряду у грудні 2017 року “FPO не розірвала контакти з Москвою”. Так, після хіматаки в Солсбері Австрія, на відміну, від багатьох інших європейських країн, не взяла участь у висилці російських дипломатів. А менше ніж через рік після спроби вбивства Скрипаля глава МЗС Австрії Карін Кнайссль, призначена на посаду від FPO, запросила на своє весілля президента РФ Володимира Путіна.

“Там стався знаменитий реверанс перед Путіним, а міністр оборони Маріо Кунасек (FPO) та Штрахе протискувалися вперед заради селфі з Путіним”, – пише автор Фабін Шмід, додаючи, що “в колах міжнародних спецслужб це було сприйнято як своєрідне оголошення війни”.

При цьому, на його переконання, нинішніх намірів канцлера Курца перепідпорядкувати спецслужби з тим, що вони звітували виключно йому, вже може бути недостатнім для пом’якшення скепсису міжнародних партнерів. Особливо на тлі нинішнього реформування BVT міністром Кіклем та набору у відомство нового персоналу.

Джерело: Укрінформ