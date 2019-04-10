Мешканка Британії обладнала під себе унікальний «ляльковий дім» Барбі, ФОТО

Мешканка Британії живе, як лялька Барбі.

Йдеться про мешканку Лондона Саллі Оуен, передає Главком.

5 років тому Саллі і її коханий вирішили повністю перетворити свій будинок. Вони перефарбували всі стіни і меблі в рожевий колір.

Потім парочка перефарбувала сімейний фургон, і легковий автомобіль.

«Все це привертає увагу, особливо діточок, люди паркуються навпроти будинку, щоб зробити фото на його тлі», – зізнається жінка.

Крім цього, на всіх речах Саллі вишито «Барбі» і є любителькою цього лялькового персонажа.