Дженніфер Лопес розповіла про підготовку до весілля з Алексом Родрігесом

Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес

Місяць тому 43-річний Алекс Родрігес зробив пропозицію 49-річної Дженніфер Лопес стати його дружиною, так що тепер шанувальники пари чекають весілля. Інсайдери вже почали ділитися здогадками про те, яким буде торжество, а ось наречений і наречена не поспішають розкривати свої плани. Правда, днями Джей Ло відповіла на запитання про весілля в ефірі радіошоу Cubby & Carolina In the Morning. Співачка зізналася, що у них з Алексом не було часу скласти план підготовки до одруження.

Ми ще не почали планувати, адже тільки що побралися! Потім відразу поринули в роботу: графік щільний до кінця року, тому я не знаю, що буде. Ми ще не вирішили, втиснути весілля куди-небудь або почекати… Я дійсно ще не знаю,— сказала співачка.

Алекс Родрігес і Дженніфер Лопес

Зараз вона знімається у фільмі Hustlers і готується до літнього концертного туру з нагоди свого 50-річчя.

Алекс Родрігес підтримує її у всіх справах. В інтерв’ю New York Times він назвав Дженніфер самим чесним людиною, якого коли-небудь зустрічав.

Вона дуже щира. З боку не зрозуміло, як можна при її популярності залишатися абсолютно нормальною – бути хорошою матір’ю, партнером і другом,— відповів журналістам спортсмен.

ДЖЕРЕЛО People

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