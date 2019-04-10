Ілларіонов день 10 квітня: що варто обов’язково зробити в цей свято

10 квітня православна церква традиційно відзначає День Іларіона. В цей день було прийнято чистити штучні водойми, до цього часу вже весь лід танув , і це можна було зробити без проблем.

Саме після Дня Іларіона погода вже залишається теплою і сонячною, ніяких снігів і льоду вже не варто очікувати.

День Іларіона народні прикмети:

В цей день розпускався квітка мати — й — мачуха. Він користувався великим попитом у народі. Все тому й часто робили лікарські засоби. Це рослина допомагало при простудах та інших хворобах.

Також вважалося, що на Іларіона втрачав свою силу Степанов вінок. Який традиційно плели всією сім’єю 15 серпня.

Як раніше повідомляв портал «Акценти», 9 квітня у світі вшановують пам’ять святої Матрони. А ще цей день називали Мотря Полурепница. Про це повідомляє портал «Подробиці». У цей день люди перебирали ріпу, щоб відібрати дрібні коренеплоди на насіння, а хороші і великі екземпляри перекласти для кращого збереження соломкою. З підгнилих та пошкоджених ріпок в цей же день готували страви і їли їх з задоволенням.

Нагадаємо, що астрологи пропонують ознайомитися з прогнозом для всіх знаків зодіаку на 8 квітня 2019 року. Так на думку астрологів в понеділок буде у всіх відносинах сприятливий день, щоб проявити свої здібності на роботі. Також буде сприятливий час для ведення ділових переговорів. У понеділок можна буде провести всі заплановані зустрічі, які обов’язково закінчаться позитивним результатом.

Також портал «Акценти» писав, що 6 квітня в православній церкві традиційно відзначають день пам’яті святих Якова і Захара. Наші предки щоб вшанувати пам’ять цих святих розпалювали у дворах великі вогнища, намагаючись таким способом вигнати темряву і прославити світло. Вони вірили, що якщо вони помоляться святим Якову і Захару то вся нечисть залишить будинок. Крім того, день Якова був присвячений підготовці до Благовещенью. Слов’яни намагалися переробити всю нагальну і важливу роботу.

Нагадаємо, що 7 квітня відзначають одне з головних православних свят – Благовіщення Пресвятої Богородиці. Що необхідно робити в цей день, а що категорично заборонено, – читайте далі у статті. Саме в цей день архангел Гавриїл з’явився Діві Марії і приніс їй благу звістку – повідомив про майбутнє народження Сина Божого.