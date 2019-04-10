Розлючений губернатор повстав проти Порошенка: мережа вибухнув фотожабами і приколами, українці хапаються за животи

9 квітня під час брифінгу в Одесі відсторонений від посади голова Одеської обласної державної адміністрації (ОДА) Максим Степанов вирішив зміркувати протестний флешмоб. Він відмовляється покидати посаду і протестує проти свого звільнення.

Так на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook Максим Степанов запустив флешмоб в свою підтримку. Він сфотографувався з аркушем паперу в руках, на якому написано «Забезпечив чесні вибори! Відсторонений?».

Користувачі соціальних мереж вирішили проявити креативність і створили величезну кількість смішних фотожаб.

Нагадаємо, портал Акценти писав про найгучнішому усунення в цьому році – відсторонення Уляни Супрун через суд, який було організовано представниками Радкальной партії Олега Ляшка. Відсторонення Уляни Супрун від виконуючого обов’язки міністра охорони здоров’я має прискорить подання нової кандидатури на цей пост. Рішення суду про відсторонення Уляни Супрун виконувати обов’язки міністра охорони здоров’я прискорить подання Кабміну кандидатури на пост глави Моз. А також це допоможе швидше проголосувати Верховній Раді і призначити нову людину на цю посаду.

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