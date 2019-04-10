Погода сильно підмочить українців: беріть парасольки, вийти сухими не вийде

Завтра, 10 квітня, майже по всій Україні будуть дощі з грозами. Така ж погода буде 11 і 12 квітня.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

За словами синоптиків, 10 квітня в Україні, крім Східних регіонів і Приазов’я буде дощова погода, місцями будуть грози. Стовпчик термометра вночі коливатиметься від 5 до 10°, вдень 14-19 °, у центральних і Східних областях буде тепліше, місцями 20-23 °; в більшості західних областей вночі очікується 2-7 ° тепла, вдень 8-13 °. Схожа погода в Україні у четвер і п’ятницю.

11 і 12 квітня посилиться вітер і на кілька градусів знизиться температура, від 9 до 19 градусів вдень і вночі 1-6.

У Карпатах очікується мокрий сніг і нічні заморозки до -3. Вдень там температура не підніматиметься вище 5 градусів тепла.

Нагадаємо, що народний синоптик Юрій Горбань розповів, якою буде погода в квітні. Отже, в наступному місяці буде перше істотне весняне підвищення температури в Україні, а на травневі свята прийде справжня спека. У всіх містах стає тепліше, стовпчик термометра піднімається вище нульової позначки. А в Карпатах в середині місяця завершується гірськолижний сезон. Синоптик заявив, що така температура буде триматися до середини квітня, і тільки перед Вербною неділею, 14 квітня, і до Великодня, 28 квітня, погода стане холодніше і наздоженуть сильні вітри.

Як раніше повідомляв портал «Акценти», завідувачка відділом кліматичних досліджень і прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту Вазіра Мартазінова розповіла, що погода в Україні цієї весни буде теплою, а кількість опадів зменшиться. За словами синоптиків, починаючи з 10 квітня, температура повітря в Україні почне різко рости вгору. Вазіра Мартазінова заявила, що температура повітря на території країни може збільшитися до +28 градусів, а також буде сонячна погода.

Також портал «Акценти» писав, що через кілька тижнів Україна буде вітати справжнє літо: середня температура повітря в квітні може дійти до двадцяти шести градусів тепла. Синоптики прогнозують, що в найближчі місяці Україна може розраховувати на суху, ясну і теплу погоду. Температура повітря буде поступово наростати, і тільки до червня очікується похолодання. Істотні опади надовго покинули Україну, попереду жителів очікує посушливе літо.