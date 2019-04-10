У мережі показали фантастичний військовий корабель часів СРСР: літав, плавав і ширяв над водою

Після розпаду СРСР і в останні роки його існування були закриті і «заморожені» безліч різноманітних утопічних і незвичайних проектів. Серед них виділяється ударний екраноплан-ракетоносець.

Вона являє собою військову техніку неймовірних розмірів, яка повинна була не то парити, не то ковзати по воді. Передбачалося, що потужність озброєння цієї техніки буде такий, що однієї ракети достатньо для знищення судна будь-якого типу і розміру.

У 1987 році був побудований перший і єдиний такий екраноплан. Важив він 350 тонн і отримав назву «Лунь». Даний вид техніки являє собою корабель з крилами літака. Його довжина повинна була бути 74 метри. В якості двигунів в ньому працювали вісім турбореактивні двигуни, а максимальна швидкість повинна бути 500 км/ч.

Радянське військове відомство планувало, що на його борту повинні стояти крилаті ракети «Москіт». Всього планувалося побудувати вісім подібних экранопланов, але у зв’язку із закінченням холодної війни та розпадом СРСР проект був закритий.

Корабель-літак під час руху використовував екранний ефект, який з’являвся при русі техніки на невеликій висоті над водою або над сушею. Згодом виявилося, що екраноплан може злітати і сідати навіть при пятибалльном штормі.

Незабаром після успішного випробування экранопланов-ракетоносців у конструкторів з’явився цікавий проект — гігантський авіаносний екраноплан. Сьогодні збереглися деякі з начерків і замальовок цього проекту, завдяки яким можна побачити його приблизний вигляд.

Нагадаємо, портал Акценти писав про те, що Міноборони не перестає дивувати. Так, за останній рік «Укроборонпром» робить значні успіхи у постачанні української армії. Крім доробок вже наявних бойових одиниць українська оборонна промисловість також займається й розробкою нових.

Також Акценти писав про те, що Міністерство оборони України може розпоряджатися мільярдами і використовувати ці гроші для проведення закупівель. Але дізнатися про ці закупівлі неможливо, тому що половина інформації засекречена.

Нещодавно Акценти писав про те, що в Чорному морі пройдуть спільні військові навчання України і США. В Одеській, Миколаївській та Херсонській області, в безпосередній близькості від Криму, в червні 2019 року пройдуть масштабні українсько-американські військові навчання «Сі Бриз-2019». Як повідомляє Гопогранслужба України, в навчаннях буде задіяна така військова техніка: дев’ять кораблів та катерів морської охорони, два літаки і вертольоти.